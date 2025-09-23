Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Від початку доби на фронті відбулося 98 боїв, понад третина з них — на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті відбулося 98 боїв, понад третина з них — на Покровському напрямку

Дар'я Тарасова
23 вересня, 2025 вiвторок
16:43
Війна з Росією

Станом на 16:00 23 вересня 2025 року на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Росіяни 38 разів намагалися просунути на Покровському напрямку

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Противник з території РФ від початку доби, 23 вересня, завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Сеньківка, Ясна Поляна Чернігівської області; Бачівськ, Біла Береза, Бобилівка Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник 7 разів атакував позиції Сил оборони, бої тривають. Також ворог завдав п’ять авіаційних ударів, застосувавши при цьому 14 керованих авіабомб, та здійснив 104 обстріли, два з яких – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім боєзіткнень. Ворог атакував райони населених пунктів Вовчанськ, Одрадне та Западне.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня тричі намагався просунутися до наших позицій у районах Куп’янська та Петропавлівки. Сили оборони успішно відбили дві атаки, ще одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку українські захисники сьогодні відбивали п’ять наступальних дій загарбницької армії у районах населених пунктів Колодязі, Новоселівка, Торське та Шандриголове; три боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили дві ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районі Ямполя.

На Краматорському напрямку українські військові відбили одну атаку противника в районі Костянтинівки.

На Торецькому напрямку загарбники вісім разів йшли вперед на позиції наших підрозділів поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки, Клебан-Бик, Русиного Яру, Яблунівки та Полтавки. Сили оборони успішно зупинили всі спроби загарбників просунутись уперед.

На Покровському напрямку протягом дня противник 38 разів намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Нове Шахове, Золотий Колодязь, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та в бік населених пунктів Новоукраїнка і Філія. Два боєзіткнення тривають.

На Новопавлівському напрямку агресор 18 разів атакував у районах населених пунктів Піддубне, Січневе, Комишуваха, Новомиколаївка, Новоіванівка. Чотири боєзіткнення наразі тривають.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках на даний час ворог наступальних дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали три ворожі атаки поблизу населеного пункту Полтавка, одна спроба противника просунутись уперед на позиції українських підрозділів зазнала невдачі, ще два боєзіткнення тривають до цього часу.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбулося.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
Читайте також:
трудові мігранти
Автор Анатолій Буряк
20 вересня, 2025 субота
Ексголова МЗС Кулеба вважає, що до України "із задоволенням" прибудуть іммігранти з Бангладешу, Непалу, Індії, Філіппін, В'єтнаму. Гетьманцев заперечив: "Не приведи Боже"
Василь Шкляр
Автор Євген Козярін
21 вересня, 2025 неділя
Я готовий забрати і Кубань, і Курщину, але треба, щоб ці землі стали питомо українськими, - Шкляр
імміграційні вимоги Канади
Автор Зіновія Воронович
22 вересня, 2025 понедiлок
Чи справді у Канаді почали вимагати в українців документи про звільнення від військової служби. Пояснення імміграційної служби (IRCC)
Київ
+25.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 48.45
    Продаж 49.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
23 вересня
17:22
Ексклюзив
Ігор Айзенберг
США вочевидь не надаватимуть Україні фінансову допомогу, - професор Айзенберг
17:10
Військовий-контрактник, який коригував ракетні удари по Вінниці та Сумах, отримав 15 років тюрми
16:08
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:01
OPINION
Путін постійно тренується тиснути червону кнопку
15:59
Україна Польща
Свіжі дані опитування в Польщі: ставлення поляків до українців змінюється
15:57
Верховна Рада голосування
Рада 9.0: як працювала, голосувала і змінювалася Верховна Рада за 6 років роботи, - ОПОРА
15:43
Генштаб підтвердив ураження об'єктів нафтопереробки у РФ і влучання по двох літаках у Криму
15:14
Вступ до ЄС підтримують 74% українців, 30% побоюються, що євроінтеграція погіршить стосунки з РФ, — опитування
14:14
Російському судді, що відправляє українських полонених до тюрем РФ, заочно повідомили про підозру
14:04
OPINION
Тактика отруйного салямі, або Про російські дрони над Європою
13:52
Росіяни просунулися вглиб Дніпропетровської та Запорізької областей, - DeepState
13:30
Ексклюзив
Еспресо логотип
Еспресо посідає другу сходинку серед новинних сторінок у facebook і третю — у YouTube, — опитування
13:20
російський диктатор Володимир Путін
"Військові з Франції й Британії вже в Одесі": РФ звинуватила Європу в планах окупувати Молдову
13:20
Енн Епплбаум
Енн Епплбаум: Немає дешевшої зброї, ніж та, від якої щойно відмовився Трамп
13:06
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Можуть дістати й до Мадрида: у Defense Express оцінили, як далеко можуть долетіти "шахеди" для ударів РФ по Європі
13:01
Ексклюзив
мобілізація в РФ
У Росії відбувся злив інформації, що генштаб РФ вимагає проведення мобілізації, - політолог Денисенко
12:49
Ексклюзив
Наталка Діденко
Висока ймовірність заморозків вночі: Наталка Діденко розповіла, коли їх чекати в Україні
12:45
таблетки
Чи може парацетамол спричиняти аутизм: наскільки безпечними є популярні пігулки
12:07
OPINION
Зустріч Трамп-Зеленський. Зброя буде, санкції — навряд
12:03
Прапор США
У США затримали чоловіка, що націлився лазерною указкою на гелікоптер, в якому летів Трамп
12:01
Енергетика, споживання електроенергії
Через потепління збільшилося споживання електроенергії: стан енергосистеми 23 вересня
11:50
Україна в ООН запропонувала інтегрувати ППО та разом збивати російські цілі, — Сибіга
11:09
Ексклюзив
трамп путін
Як Путін і Трамп використовують Білорусь: політолог Денисенко про кулуарні угоди на Алясці
10:55
Зйомки фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день" зупинили через струс мозку Тома Голланда
10:45
Огляд
світ, міжнародний огляд
Угорщина відмовляється припинити закупівлю російської нафти, а Польща попереджає, що збиватиме літаки РФ у повітряному просторі НАТО. Акценти світових ЗМІ 23 вересня
10:20
Дональд Трамп
Трамп заявив, що прийом парацетамолу під час вагітності може спричиняти аутизм: медики відреагували
10:18
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 23 вересня: скільки коштує долар, євро і злотий
10:13
Володимир Путін і російський дрон
До інциденту з дронами над скандинавськими країнами може бути причетна Росія, - ЦПД
10:00
OPINION
Злам Дії: приберіть Федорова
09:56
система ППО Triden MK2
За ніч ППО знешкодила 103 зі 115 ворожих дронів
09:38
Джиммі Кіммел
Disney відновлює трансляцію шоу Джиммі Кіммела
09:31
Ексклюзив
Карта бойових дій за 6-13 вересня
Це навала живої сили противника: у 60-й ОМБр розповіли про ситуацію на Лиманському напрямку
08:49
Оновлено
Росія атакувала Україну ударними БПЛА в ніч на 23 вересня: на Одещині загинула жінка, є поранені
08:39
Ексклюзив
Петро Андрющенко
"У Росії з економікою все погано": Андрющенко про скорочення фінансування на ТОТ
08:28
Партизани розвідали "Кримський Титан", де окупанти під виглядом хімікатів для добрив виробляють вибухівку
08:18
Оновлено
Протягом минулої доби на фронті відбулось 179 боїв: третина з них на Покровському напрямку
08:12
Росіяни знову використовують Кримський міст для перекидання техніки, - Андрющенко
08:02
Огляд
укриття
Світ ховається під землю: як у Європі та США готуються до можливої війни і будують укриття
08:00
OPINION
Кремль пред'явив нову генерацію колаборантів
07:28
Аналітика
суд, санкції
Ультиматум Трампа Європі: чому США введуть нові санкції проти нафтодоларів Кремля лише разом з ЄС. Пояснюємо
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV