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Від початку доби на фронті зафіксовано 108 боєзіткнень: росіяни скинули 15 КАБів на Курщину

Юлія Лаврук
9 листопада, 2024 субота
17:27
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби 9 листопада на російсько-українському фронті відбулось 108 бойових зіткнень. Росіяни найактивніші на Покровському і Курахівському напрямках

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Протягом доби від терористичних атак ворога постраждала низка населених пунктів Сумської та Чернігівської областей. Росіяни завдали артилерійських обстрілів по Павлівці, Волфиному, Великій Писарівці, Журавці, Безсалівці, Угроїдам та Леонівці. Також під ударами авіації опинилося Миропілля. 

За даними Генштабу, російські окупанти за сьогодні завдали 9 авіаударів по Курщині, скинувши при цьому 15 КАБів. Також на цьому напрямку зафіксовано 13 боєзіткнень.

Ситуація на основних напрямках

На Куп'янському напрямку ворог протягом дня намагався просунутися до українських позицій в районах Кучерівки, Кругляківки та Лозового. Дві атаки противника ще тривають. Загалом на напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення. Ворожа авіація завдала ударів по Куп'янську п'ятьма КАБами. 

На Лиманському напрямку агресор збільшив кількість атак до 14. Відбулися бойові дії поблизу Греківки, Невського, Торського та Білогорівки. Чотири боєзіткнення тривають. Бомбардувальна авіація противника завдала ударів в районах Тернів та Ямполівки. 

На Сіверському напрямку ворог наступав поблизу Верхньокам'янського, завдав авіаударів КАБами в районі Сіверська. 

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили атаку окупантів в районі Білої Гори. Противник продовжує нищити Часів Яр авіаударами, за сьогодні вже скинув 9 КАБів та завдав ударів НАРами.  

На Торецькому напрямку ворожа армія шість разів атакувала в районі Торецька, Диліївки, Щербинівки та Неліпівки. Відбито чотири атаки, ще точиться два бої. Противник скинув два КАБи на Костянтинівку.

На Покровському напрямку 28 разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають бої у районі Променя.

На Курахівському напрямку поблизу Іллінки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього, Катеринівки та Антонівки відбито 16 штурмів, наразі ще 17 боїв триває.

На Времівському напрямку агресор намагається наступати на позиції українських захисників поблизу Богоявленки, Трудового та Максимівки.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили один штурм ворога.

На інших напрямках противник завдає авіаційних ударів та веде артилерійські обстріли по позиціях українських військ та населених пунктах, додали в Генштабі.

  • Протягом минулої доби, 8 листопада, на російсько-українському фронті зафіксували 171 бойове зіткнення.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
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