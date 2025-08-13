Від початку доби на фронті зафіксували 118 боїв, найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 22:00.

Від початку доби на фронті відбулося 118 боєзіткнень. Ворог завдав одного ракетного та 58 авіаударів, використавши дві ракети й 84 керовані авіабомби. Також окупанти атакували 1674 дронами-камікадзе та здійснили 3820 обстрілів позицій наших військових і населених пунктів.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник вісім разів намагався проводити наступальні дії. Ворожа авіація завдала 12 авіаударів, загалом скинувши 19 керованих бомб, також ворог здійснив 277 обстріли, зокрема 12 – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили два штурми ворога у районах Вовчанська та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три атаки поблизу Голубівки.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили шість атак противника у районах населених пунктів Нововодяне, Карпівка, Рідкодуб, Колодязі та Торське. Точиться бій.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили 11 ворожих атак в районах Григорівки, Новоселівки та Переїзного, одна атака досі триває. Ще один бій наразі триває.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили два штурми загарбників у бік Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ЗСУ відбили шість атак окупантів в районах Щербинівки, Яблунівки та Русиного Яру. Ще одне боєзіткнення продовжується.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 42 атаки у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка та Дачне. Українські захисники вже відбили 40 атак, бої тривають.

За попередніми даними, на цьому напрямку було ліквідовано та поранено 192 окупанти. Сили оборони знищили один танк, п’ять автівок, 18 безпілотників і антену до БПЛА. Крім того, уражено ще один танк, дві артилерійські гармати та дев’ять укриттів ворога.

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили девʼять ворожих спроб росіян йти вперед поблизу населених пунктів Маліївка, Товсте, Шевченко та Олександроград. Чотири бої тривають досі.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив одну безрезультатну спробу просуватись вперед поблизу Малинівки.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили чотири штурмові дії окупантів.

На інших напрямках ворог наступальних дій не проводив.