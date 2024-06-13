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Війна з Росією: хроніка
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Від початку доби росіяни вже 8 разів штурмували на Покровському напрямку. Тривають бої біля селища Калинове

13 червня, 2024 четвер
11:57
Війна з Росією

Від початку доби 13 червня на фронті відбулося 37 боєзіткнень - 8 із них на Покровському напрямку. Там тривають бої біля селища Калинове

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Про це йдеться у зведенні Генштабу 13 червня станом на 10:00.

Протягом минулої доби відбулося 126 бойових зіткнень.
Загалом, за добу, що минула ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 4 ракетні удари, із застосуванням 11 ракет, 38 авіаударів (зокрема, скинув 56 КАБів), здійснив близько 3500 обстрілів, 94 із них - з реактивних систем залпового вогню.

Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили п’ять районів зосередження особового складу та техніки противника, три засоби ППО та одну артилерійську систему.

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали понад 980 осіб. Також ворог втратив 17 танків, 21 бойову броньовану машину, 34 артилерійські системи, 33 БпЛА оперативно-тактичного рівня, два засоби ППО, 58 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки.

Ситуація на фронті 13 червня 

Від початку цієї доби вже відбулося 37 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 12 авіаційних ударів із застосуванням 17 КАБів, понад 580 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти.

На Харківському напрямку ворог двічі безуспішно атакував позиції підрозділів Сил оборони в районах Глибокого та Тихого.

За уточненою інформацією, на даному напрямку за минулу добу росіяни втратили 135 окупантів вбитими та пораненими, знищено бойову броньовану машину, артилерійську систему та шість автомобілів агресора. Крім того пошкоджень зазнали шість артилерійських систем.

На Куп’янському напрямку російські війська один раз намагалися провести штурмові дії поблизу Стельмахівки. Зазнали невдачі та відступили. Тривають бої неподалік Синьківки та Петропавлівки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито атаку окупантів в районі Греківки. Втрат позицій не допущено.

Також невдачею завершився ворожий штурм українських оборонних рубежів неподалік Верхньокам’янського на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку від початку доби відбулося вже п’ять бойових зіткнень. Три атаки російських окупантів успішно відбито в районі Андріївки. Два боєзіткнення тривають поблизу Іванівського. Ситуація напружена.

За сьогодні на Покровському напрямку ворог здійснив вже вісім спроб атакувати позиції наших захисників. Шість атак поблизу Новоселівки Першої та Новоолександрівки відбито. Тривають бої поблизу Калинового.

На Покровському напрямку, за уточненою інформацією, за минулу добу ворог зазнав втрат: 242 окупанти вбитими та пораненими, знищено вісім танків, вісім бойових броньованих машин, дві артилерійські системи та чотири автомобілі. Пошкоджено два танки та автомобіль.

Найбільша кількість боєзіткнень від початку доби відбулась на Курахівському напрямку. Ворог наростив зусилля та намагається прорвати нашу оборону в районах Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. П’ять ворожих атак нашими воїнами успішно відбито. Сім штурмових дій ще тривають. Ситуація під контролем Сил оборони.

За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: 85 осіб вбитими та пораненими, знищено два танки, три бойові броньовані машини, дві артилерійські системи та сім автомобілів.

На Оріхівському напрямку агресор двічі намагався витіснити українських воїнів із займаних позицій поблизу Малої Токмачки. Триває бій.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.

Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника, виснаження його бойового потенціалу та стабілізації обстановки.

  • Протягом минулої доби, 12 червня, російська армія втратила на війні в Україні щонайменше 980 військових. Сили оборони також ліквідували 17 танків і 34 артсистеми ворога
Теги:
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