Від початку доби відбулося 107 боїв, з них 25 - на Покровському напрямку

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 16:00.

Від початку доби на фронті відбулося 107 бойових зіткнень. Сьогодні від атак ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Прогрес, Студенок, Стара Гута Сумської області, Хрінівка, Ясна Поляна, Михальчина-Слобода Чернігівської області.

Ситуація на основних напрямках

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили чотири атаки росіян, ще два бої тривають. Також ворожа авіація завдала сім ударів, скинувши при цьому 20 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 101 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 15 штурмів противника у районах Вовчанська, Западного, Довгенького, в бік Колодязного, Кутьківки, Одрадного, Дворічанського, Липців.

На Куп’янському напрямку зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили дві штурмові дії противника у районі Куп’янська та в бік Курилівки. Бої тривають.

На Лиманському напрямку ворог атакував 5 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Дерилове. Точиться бій.

На Слов’янському напрямку агресор 5 разів атакував у районах Ямполя та Григорівки. Сили оборони відбили всі спроби противника.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сім разів штурмували позиції українських військових поблизу Русиного Яру, Щербинівки та Полтавки.

На Покровському напрямку загарбники 25 разів намагалися прорвати оборону у районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Червоний Лиман, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Дачне, Муравка та в напрямку населених пунктів Покровськ і Філія. Сили оборони стримують ворога та вже відбили 21 атаку.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих штурмів в районах населених пунктів Філія, Січневе, Комишуваха, Вороне, Олексіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Полтавка, Малинівка. Бої тривають у девʼяти локаціях.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

На Оріхівському напрямку відбулося пʼять боїв – противник намагався просунутися у районі Степового та у напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.