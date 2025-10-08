Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією Від початку доби відбулося 107 боїв, з них 25 - на Покровському напрямку

Від початку доби відбулося 107 боїв, з них 25 - на Покровському напрямку

Марія Музиченко
8 жовтня, 2025 середа
17:40
Війна з Росією

Від початку доби 8 жовтня на російсько-українському фронті зафіксували 107 бойових зіткнень. Найактивніше росіяни атакують на Покровському напрямку, де вже відбулося 25 боїв

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 16:00.

Від початку доби на фронті відбулося 107 бойових зіткнень. Сьогодні від атак ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Прогрес, Студенок, Стара Гута Сумської області, Хрінівка, Ясна Поляна, Михальчина-Слобода Чернігівської області.

Ситуація на основних напрямках

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили чотири атаки росіян, ще два бої тривають. Також ворожа авіація  завдала сім ударів, скинувши при цьому 20 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 101 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 15 штурмів противника у районах Вовчанська, Западного, Довгенького, в бік Колодязного, Кутьківки, Одрадного, Дворічанського, Липців.

На Куп’янському напрямку зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили дві штурмові дії противника у районі Куп’янська та в бік Курилівки. Бої тривають.

На Лиманському напрямку ворог атакував 5 разів, намагаючись просунутися вперед  у районах населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Дерилове. Точиться бій.

На Слов’янському напрямку агресор 5 разів атакував у районах Ямполя та Григорівки. Сили оборони відбили всі спроби противника.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив. 

На Костянтинівському напрямку окупанти сім разів штурмували позиції українських військових  поблизу Русиного Яру, Щербинівки та Полтавки.

На Покровському напрямку загарбники 25 разів намагалися прорвати оборону у районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Червоний Лиман, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Дачне, Муравка та в напрямку населених пунктів Покровськ і Філія. Сили оборони стримують ворога та вже відбили 21 атаку.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих штурмів в районах населених пунктів Філія, Січневе, Комишуваха, Вороне, Олексіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Полтавка, Малинівка. Бої тривають у девʼяти локаціях.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

На Оріхівському напрямку відбулося пʼять боїв – противник намагався просунутися у районі Степового та у напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

  • Протягом доби 7 жовтня на російсько-українському фронті зафіксовано 200 бойових зіткнень, з них 46 — на Покровському напрямку.
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
8 жовтня
18:01
OPINION
Ціни на газ: щастя популізму крокує країною
18:00
Огляд
Росія атакувала Львів ракетами, які розносять осколки після детонації: як працює ця технологія та чи застосувалась окупантами раніше
17:32
Ексклюзив
Олег Ткачук
"Вистачить 4-6 окружних судів та один апеляційний": суддя ВС про ідею створення системи військового правосуддя
17:15
Дональд Трамп і Володимир Путін
У Росії заявили про "вичерпання імпульсу" для завершення війни проти України
17:10
Анатолій Куцевол
Зеленський підписав указ про звільнення посла України в Латвії
17:00
Ексклюзив
Придністров'я
Є ознаки, що Придністров'я вже не дуже проти вступу до ЄС, - Національний конгрес українців Молдови
16:25
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:01
OPINION
Арестович мобілізує "вату"
16:01
Хав'єр Мілей
Аргентинський "рок-зірковий президент" Мілей виступив у Буенос-Айресі, заявивши: "Я людина"
15:50
Володимир Зеленський і Василь Малюк
Зеленський: українські ракети-дрони демонструють високу ефективність, СБУ ліквідувала понад 3 тис. окупантів за місяць
15:40
Ексклюзив
Молдова
Капсамун: Кремль не залишить Молдову в спокої - дестабілізація триватиме через проксі-сили
15:06
Аналітика
Кароль Навроцький на виступі у Хелмі 11 липня 2025 року)
Польща перед війною: як антиукраїнська риторика президента Навроцького підіграє Кремлю
14:41
Український фільм «Ти — космос» отримав головну нагороду на чеському кінофестивалі Future Gate Sci-Fi Film Festival
Український фільм "Ти — космос" отримав головну нагороду на чеському кінофестивалі Future Gate Sci-Fi Film Festival
14:04
OPINION
Не заяви, а дії: адміністрація Трампа продовжує послаблювати Росію через підтримку України
13:46
Ексклюзив
Абсолютно новий формат у межах ДПА: як відбуватиметься тестування для четвертокласників уже навесні. Пояснюємо
13:26
Набелівська премія з хімії 2025: фото з відкритих джерел
Нобелівську премію з хімії отримали троє вчених "за розробку металоорганічних каркасів"
13:19
Продовольча організація ООН спільно з партнерами уже підтримала українських аграріїв
Верховна Рада ухвалила закон, що впроваджує європейську модель підтримки агросектору
13:08
на фото Верховна Рада України
ВР ухвалила постанову про безперервність роботи органів місцевого самоврядування під час війни
12:55
погода, опади, дощь
Активний циклон охопить практично всю Україну: Наталка Діденко розповіла про погоду 9 жовтня
12:37
Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Фон дер Ляєн заявила, що РФ веде "навмисну та цілеспрямовану тіньову кампанію проти Європи"
12:01
OPINION
Єдиний шлях до миру – це перемога України. Російську загрозу необхідно ліквідувати назавжди
11:48
Пожежа на нафтобазі в Феодосії після влучання БПЛА вирує третій день, окупаційна влада мовчить, люди виїжджають
11:48
Оновлено
Атака РФ уночі 8 жовтня: на Чернігівщині влучання в енергообʼєкт, на Дніпровщині є поранені
11:38
військові навчання Індії та РФ
Росія та Індія розпочали спільні військові навчання
10:59
Ексклюзив
ЗСУ
"Ми втратили двох побратимів, знищили 50 окупантів й 8 взяли у полон": капітан 141-ї ОМБр Юрій "Beard" про штурм Січневого на Дніпровщині
10:50
Аналітика
супутникова розвідка
Україна в битві розвідок: все більше залежить від космосу
10:43
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
Через обстріли без світла залишаються споживачі в кількох областях: ситуація в енергосистемі 8 жовтня
10:41
Огляд
світ, міжнародний огляд
Над секретними заводами, де випускають ракети для України, "гудуть дрони", а ЄС надає перевагу міжусобицям, а не протистоянню Росії. Акценти світових ЗМІ 8 жовтня
10:20
шахед
Сили ППО вночі знешкодили 154 зі 183 ворожих БПЛА
10:02
OPINION
Китай нав'язує Росії дуже "особливі" умови співпраці
09:56
коронавірус
Японські вчені виявили біологічну причину тривалого "затуманення" мозку при COVID-19
09:51
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 8 жовтня: гривня зміцнилася щодо євро
09:43
Ексклюзив
Куба
"Намагаються залучити дешевший ресурс": експерт Пехньо про 25 тис. кубинців, які можуть долучитись до армії РФ
09:27
ГУР оприлюднило дані про понад 170 українських культурних цінностей, викрадених Росією
08:44
Ексклюзив
Херсон
"Була розлючена, що лише на 5 місці": депутатка Херсонської міськради Погомій розповіла, що РФ складає список найбільших ворогів у місті
08:43
Ціна на золото на тлі геополітичної невизначеності досягнула рекордної позначки - $4 тис. за унцію
08:43
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулося 200 боїв, найгарячіше на Покровському напрямку
08:12
крилата ракета "Tomahawk"
ISW оцінив ризик ескалації після погроз Кремля щодо можливого постачання ракет Tomahawk Україні
08:08
Огляд
іграшковий динозавр
Можуть викликати отруєння важкими металами і навіть провокувати рак: які небезпечні дитячі іграшки вилучили з обігу в Україні
08:02
OPINION
Василь Пехньо
Війна дрейфує в тил
Більше новин
