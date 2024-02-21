"Відомий далеко за межами України": на фронті загинув науковець Максим Штатський
На війні проти російських окупантів загинув запорізький науковець, дослідник історії менонітів із позивним "Історик" Максим Штатський
Про це повідомила Верховна Рада України у Facebook.
Зазначається, що військовий служив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.
У цивільному житті Максим Штатський працював у Національному заповіднику "Хортиця", був відомим далеко за межами України дослідником історії менонітів (релігійно-протестантська громада, назва якої походить від імені її ідейного фундатора, голландського сільського священника Менно Симонса. Проживали в районі Хортиці у 18-19 ст., - ред.).
Завдяки науковцю в Запоріжжі відкрили Меморіал Хортицьких менонітів.
"Історик" героїчно загинув 12 лютого.
- У вересні 2023 року помер учений, історик, релігієзнавець Ігор Козловський. Із січня 2016 до грудня 2017 року він перебував у полоні бойовиків так званої ДНР.
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