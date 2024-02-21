"Відомий далеко за межами України": на фронті загинув науковець Максим Штатський

Про це повідомила Верховна Рада України у Facebook.

Зазначається, що військовий служив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

У цивільному житті Максим Штатський працював у Національному заповіднику "Хортиця", був відомим далеко за межами України дослідником історії менонітів (релігійно-протестантська громада, назва якої походить від імені її ідейного фундатора, голландського сільського священника Менно Симонса. Проживали в районі Хортиці у 18-19 ст., - ред.).



Завдяки науковцю в Запоріжжі відкрили Меморіал Хортицьких менонітів.

"Історик" героїчно загинув 12 лютого.