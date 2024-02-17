Вихід ЗСУ з Авдіївки ще триває, - Жорін
Станом на 13:01 17 лютого операція з виводу українських військ з Авдіївки триває. У 3-й ОШБр кажуть, що операція дуже складна в реалізації
Про це повідомив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.
За його словами, третя штурмова бригада за свій період перебування в Авдіївці встигла ліквідувати тисячі російських військових і знищити купу техніки. Проте головне, на його думку, це те, що ЗСУ вдалося вберегти більшість свого особового складу, що важливо для того, щоб далі знищувати окупантів і звільняти свої території.
"Станом на зараз операція з виводу військ триває. Вихід з Авдіївки - це було правильне та логічне рішення. Але надзвичайно складне в реалізації", - зазначив Жорін.
Він додав, що ситуація в цілому на цьому напрямку важка й попереду на ЗСУ чекають дуже складні бої.
Фото: https://t.me/MaksymZhorin
- Нагадаємо, з метою уникнення оточення та збереження життя військових командування Сил оборони ухвалило рішення про виведення підрозділів з Авдіївки й перехід до оборони на більш вигідних рубежах.
- Командувач Таврійського напрямку повідомив, що під час відходу з Авдіївки на Донеччині "деяка кількість" українських захисників потрапила в російський полон.
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