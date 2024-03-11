Використовували людей як живий щит: суд виніс вирок росіянам, які утримували у підвалі мешканців села на Чернігівщині

Про це повідомляє hromadske з посиланням на вирок суду.

За даними слідства, з 3 по 31 березня 2022 року російські військові утримували людей в підвалі школи площею 197 квадратних метрів 368 мешканців Ягідного, серед яких 69 дітей. Наймолодшій дитині було 1,5 місяця, а найстаршому за віком заручнику - 93 роки.

Як зазначили у прокуратурі, оскільки приміщення школи було так званим російським штабом людей, які утримувалися в підвалі, фактично використовували як живий щит.

Через відсутність достатнього простору, належних санітарних умов, доступу до повітря, їжі та води 10 людей похилого віку померли.

"Справу Ягідного почали розглядати в суді в серпні 2023 року. Потерпілі розповіли, що окупанти постійно охороняли периметр школи, а командував всіма чоловік з позивним Клен (справжнє ім'я — Семен Соловов). Слідство вважає, що саме він віддав наказ утримувати цивільних у підвалі школи. Його справу розглядатимуть окремо", - йдеться у повідомленні.

Згідно з вироком суду, росіяни отримали найвищий термін покарання за ст. 28 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу — 12 років ув'язнення. Строк відбування покарання буде рахуватися з дня фактичного затримання засуджених.

Вирок стосується 15 російських солдатів:

Суван Сиин-оол, Айгарим Монгуш, Назити Монгуш, Ерес Ооржак, Аріан Хертек, Саян Хомушка, Олексій Борисов, Буян Дадар-оол, Шолбан Дамбар-оол, Доржу Демір-оол, Сайн Кенден, Віталій Монгуш, Аржан Саай, Буян Доржу, Амір Кенденов.