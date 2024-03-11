Використовували людей як живий щит: суд виніс вирок росіянам, які утримували у підвалі мешканців села на Чернігівщині
У понеділок, 11 березня, Чернігівський районний суд виніс вирок 15-м російським військовим, які протягом березня 2022 року утримували в тісному підвалі 368 жителів села Ягідне на Чернігівщині
Про це повідомляє hromadske з посиланням на вирок суду.
За даними слідства, з 3 по 31 березня 2022 року російські військові утримували людей в підвалі школи площею 197 квадратних метрів 368 мешканців Ягідного, серед яких 69 дітей. Наймолодшій дитині було 1,5 місяця, а найстаршому за віком заручнику - 93 роки.
Як зазначили у прокуратурі, оскільки приміщення школи було так званим російським штабом людей, які утримувалися в підвалі, фактично використовували як живий щит.
Через відсутність достатнього простору, належних санітарних умов, доступу до повітря, їжі та води 10 людей похилого віку померли.
"Справу Ягідного почали розглядати в суді в серпні 2023 року. Потерпілі розповіли, що окупанти постійно охороняли периметр школи, а командував всіма чоловік з позивним Клен (справжнє ім'я — Семен Соловов). Слідство вважає, що саме він віддав наказ утримувати цивільних у підвалі школи. Його справу розглядатимуть окремо", - йдеться у повідомленні.
Згідно з вироком суду, росіяни отримали найвищий термін покарання за ст. 28 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу — 12 років ув'язнення. Строк відбування покарання буде рахуватися з дня фактичного затримання засуджених.
Вирок стосується 15 російських солдатів:
- Суван Сиин-оол,
- Айгарим Монгуш,
- Назити Монгуш,
- Ерес Ооржак,
- Аріан Хертек,
- Саян Хомушка,
- Олексій Борисов,
- Буян Дадар-оол,
- Шолбан Дамбар-оол,
- Доржу Демір-оол,
- Сайн Кенден,
- Віталій Монгуш,
- Аржан Саай,
- Буян Доржу,
- Амір Кенденов.
- 4 квітня 2022 року голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус показав світлини підвалу Ягідного, де російські окупанти тримали у заручниках місцевих мешканців.
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