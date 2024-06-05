Війна роботів: у 3-й штурмовій бригаді розповіли про інноваційні методи знищення ворога

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми тримаємось вже майже три роки. Якщо порівняти сьогоднішній день з початком повномасштабного вторгнення, то тоді ми трималися користуючись секретами, іноді трюками. Тобто ініціативність породила інновації. 3-тя штурмова бригада перейшла до концепції, яка називається "війна роботів". Ми хочемо максимально замінити штурмову й механізовану піхоту на полі бою безпілотними засобами, щоб зберегти життя людей", - наголосив Волохов.

За словами командира підрозділу, 3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ вже застосовує наземні роботизовані комплекси для евакуації поранених та постачання БК на позиції.

"Ми маємо багато технічних інновацій - це інновації в безпілотних летальних апаратах, безпілотних наземних апаратах. Тобто ми розгорнули кампанію й центр. За інформацією, у 1-й бригаді з'явився свій власний науково-дослідний центр. Його задача - це поставити наземні роботизовані комплекси в стрій. Завдання на цей момент частково виконано, і ми вже застосовуємо наземні роботизовані комплекси для евакуації поранених та доставлення БК на позиції. У дронах також є купа інновацій, йдеться про систему автонаведення на основі штучного інтелекту. Наразі ми реалізуємо цю систему на основі тепловізійних камер, як це працює в сучасній американській зброї. Також ретельно аналізуємо, що вигадали вороги", - додав Волохов.