Війна роботів: у 3-й штурмовій бригаді розповіли про інноваційні методи знищення ворога
Командир підрозділу Terra у складі 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Микола Волохов зазначив, що бригада працює над тим, щоб замінити штурмову й механізовану піхоту на полі бою безпілотними засобами
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Ми тримаємось вже майже три роки. Якщо порівняти сьогоднішній день з початком повномасштабного вторгнення, то тоді ми трималися користуючись секретами, іноді трюками. Тобто ініціативність породила інновації. 3-тя штурмова бригада перейшла до концепції, яка називається "війна роботів". Ми хочемо максимально замінити штурмову й механізовану піхоту на полі бою безпілотними засобами, щоб зберегти життя людей", - наголосив Волохов.
За словами командира підрозділу, 3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ вже застосовує наземні роботизовані комплекси для евакуації поранених та постачання БК на позиції.
"Ми маємо багато технічних інновацій - це інновації в безпілотних летальних апаратах, безпілотних наземних апаратах. Тобто ми розгорнули кампанію й центр. За інформацією, у 1-й бригаді з'явився свій власний науково-дослідний центр. Його задача - це поставити наземні роботизовані комплекси в стрій. Завдання на цей момент частково виконано, і ми вже застосовуємо наземні роботизовані комплекси для евакуації поранених та доставлення БК на позиції. У дронах також є купа інновацій, йдеться про систему автонаведення на основі штучного інтелекту. Наразі ми реалізуємо цю систему на основі тепловізійних камер, як це працює в сучасній американській зброї. Також ретельно аналізуємо, що вигадали вороги", - додав Волохов.
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