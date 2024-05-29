Україна випробувала 9 нових зразків техніки для евакуації з поля бою

Про це повідомляє сайт Міноборони.

До заходу з нагоди Всесвітнього дня екстреної медичної допомоги долучилися представники ЗСУ, командування Медичних сил, військові медики, представники посольств різних країн і журналісти.

Захід мав на меті привернути увагу до теми медичної евакуації в зоні бойових дій та заохотити іноземних партнерів до прямих контрактів з українськими виробниками в рамках проєкту ZBROYARI: Manufacturing Freedom.

"Кожна година зволікання в медичній евакуації може коштувати життя поранених захисників. Нам вкрай необхідно впроваджувати технології, які дозволять швидко евакуювати поранених з поля бою, зберігаючи життя і здоров'я військових, що здійснюють цю евакуацію. Роботизовані системи наразі неможливо закуповувати за бюджетні кошти, тому нам потрібна підтримка наших партнерів. Крім того, необхідна допомога в удосконаленні цих систем для їх кращого застосування і збереження людських життів", - сказала начальниця відділу політик медичного постачання департаменту охорони здоров'я Міноборони Валентина Оболенцева.

У Мінстратегпромі зазначили, що очікують від країн-партнерів допомоги у закупівлі цих засобів для ЗСУ.

"Така техніка потрібна на фронті, вона рятує життя як поранених, так і військових медиків. Наші виробники вміють робити якісні продукти, але для їх закупівлі потрібні додаткові кошти. Тому ми показали ці зразки техніки представникам країн-партнерів, щоб вони допомогли нам у закупівлі цих засобів для війська", — сказала заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр.

На випробуваннях були представлені 9 виробів від 7 українських виробників, у тому числі автомобільна техніка та наземні роботизовані платформи.

Міноборони зазначило, що кошти від країн-партнерів на закупівлю роботизованих систем залучаються через проєкт ZBROYARI: Manufacturing Freedom. Мета цього проєкту - зібрати $10 млрд на виробництво української зброї у 2024 році.

"Нам потрібні безпілотні наземні машини для швидкої евакуації та підтримка партнерів для їх впровадження", - сказав заступник директора департаменту охорони здоров'я Міноборони капітан медичної служби Олександр Данилюк.