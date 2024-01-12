Війна закінчиться у 2024 році, якщо західні партнери приймуть одне рішення, - аналітик Горбач
Якщо західні партнери не заборонятимуть Україні вражати цілі на території РФ високоточною далекобійною зброєю, то 2024 рік може стати переломним у війні
Таку думку висловив політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України Володимир Горбач у етері телеканалу "Еспресо".
"Західний світ має усвідомити і зрозуміти, що тільки паритет та можливість давати відповідь буде зупиняти росіян від їхньої геноцидної війни і враження цивільної інфраструктури України. Думаю, що 2024 рік може стати переломним у війні, коли американські, британські та інші західні партнери України приймуть для себе відповідне рішення", - зазначив він.
За його словами, якщо це рішення буде прийнято на політичному рівні, війна у цьому році закінчиться.
"Повітряні удари Російською Федерацією по цивільній інфраструктурі України є передумовою для того, щоб озброїти Україну аналогічною зброю", - вважає Горбач.
На його думку, сьогодні західних партнерів стримує страх перед РФ. Вони бояться якоїсь відповіді.
"Також могли бути кулуарні домовленості про незастосування такої зброї проти Росії. Однак, дві позиції можуть і повинні бути переглянуті. Усі передумови для цього склалися давно. Бракує лише політичної волі наших західних партнерів", - додав політичний аналітик.
- Напередодні Володимир Зеленський розповів про далекобійну зброю від партнерів, якою було знищено 12 літаків за раз та 26 гелікоптерів за добу.
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