Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Війна закінчиться у 2024 році, якщо західні партнери приймуть одне рішення, - аналітик Горбач
Ексклюзив

Війна закінчиться у 2024 році, якщо західні партнери приймуть одне рішення, - аналітик Горбач

12 січня, 2024 п'ятниця
17:10
Війна з Росією Кремль москва

Якщо західні партнери не заборонятимуть Україні вражати цілі на території РФ високоточною далекобійною зброєю, то 2024 рік може стати переломним у війні 

Таку думку висловив політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України Володимир Горбач у етері телеканалу "Еспресо".

"Західний світ має усвідомити і зрозуміти, що тільки паритет та можливість давати відповідь буде зупиняти росіян від їхньої геноцидної війни і враження цивільної інфраструктури України. Думаю, що 2024 рік може стати переломним у війні, коли американські, британські та інші західні партнери України приймуть для себе відповідне рішення", - зазначив він.

За його словами, якщо це рішення буде прийнято на політичному рівні, війна у цьому році закінчиться.

"Повітряні удари Російською Федерацією по цивільній інфраструктурі України є передумовою для того, щоб озброїти Україну аналогічною зброю", - вважає Горбач.

На його думку, сьогодні західних партнерів стримує страх перед РФ. Вони бояться якоїсь відповіді.

"Також могли бути кулуарні домовленості про незастосування такої зброї проти Росії. Однак, дві позиції можуть і повинні бути переглянуті. Усі передумови для цього склалися давно. Бракує лише політичної волі наших західних партнерів", - додав політичний аналітик.

  • Напередодні Володимир Зеленський розповів про далекобійну зброю від партнерів, якою було знищено 12 літаків за раз та 26 гелікоптерів за добу.
Світ
Україна
Росія
зброя
російська армія
НАТО
США
Велика Британiя
зброя для України
Перемога України
Читайте також:
ЗСУ, мобілізація
10 січня, 2024 середа
Мобілізація в Україні: нардеп Чернєв наголосив на необхідності прибрати з законопроєкту е-повістки
Байден і Сунак
12 січня, 2024 п'ятниця
США та Велика Британія завдали ударів по хуситах: ситуація в Ємені
Дана Ярова
11 січня, 2024 четвер
Радниця заступника Умєрова Ярова розповіла, як компанії Гринкевича вигравали тендери
Київ
-9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.08
    Купівля 38.08
    Продаж 38.84
  • EUR
    Купівля 41.8
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
12 січня
17:46
Дністер
Прикордонники спіймали іноземця, який намагався переправити українця через Дністер в Молдову
17:27
Оновлено
Сунак приїхав до Київа
Безпекова угода та пакет допомоги: прем'єр Британії Сунак приїхав до Києва
17:26
Ердоган
Туреччина надала документи для судових слухань щодо геноциду проти Ізраїлю, - Ердоган
17:21
Крилата ракета
РФ модернізує крилаті ракети і активізує повітряну війну, - Київський безпековий форум
17:14
У Кривому Розі троє підлітків жорстоко зґвалтували жінку
17:08
На фото: Ярина Чорногуз
"Огидно, що не закріплено законодавчо": письменниця і військова Чорногуз заявила, що підтримує ідею мобілізації жінок
16:56
НБУ
У НБУ заявили, що скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки
16:51
Зеленський
Група українських моряків перебуває у полоні єменських хуситів, - Зеленський
16:50
ЗСУ отримали більше 37 тис. відгуків на вакансії: найпопулярніша робота - бухгалтер
16:47
Ріші Сунак та Володимир Зеленський
Зеленський про мобілізацію: "Головне, щоб закон був справедливий"
16:42
Володимир Зеленський
Ми обережно розглядаємо кілька кандидатур: Зеленський про призначення посла до Великої Британії
16:39
Оновлено
Ріші Сунак та Володимир Зеленський
Україна та Велика Британія підписали угоду про гарантії безпеки
16:20
РФ скинула керовану авіабомбу на будинок в Авдіївці: є загиблий
16:02
Ексклюзив
Кім Чен Ин та Путін
Військовий експерт Ступак розповів, що отримає КНДР від Росії в обмін на балістичні ракети
16:02
OPINION
Богдан Данилишин
В Україні розпочався новий етап земельної реформи
16:00
На фото: Джей Ло в комбінезоні російського бренду
Після кліпу в сукні FROLOV: Джей Ло знялась для обкладинки нового альбому в комбінезоні російського бренду
15:56
Ексклюзив
Існує ймовірність, що Іран може підняти свої проксі для атак на американські бази: експерт-міжнародник Данилов про ситуацію в Ємені
15:45
Михайло Федоров
Федоров назвав виготовлення 1 млн FPV-дронів на рік "цілком реалістичною ціллю"
15:41
Кирило Буданов
Росія виготовляє більше боєприпасів, проте їх якість погіршується, - Буданов
15:40
Японія запустила супутник
Японія запустила супутник для збору розвідданих про військові переміщення КНДР
15:12
Документи від "КіберСпротив"
Як виробник російських БПЛА "Орлан-10" й досі отримує іноземне устаткування, незважаючи на санкції
14:56
окупанти орки
Провели рейд по дитячих секціях: на ТОТ Запоріжжя росіяни шукають інформаторів серед підлітків
14:48
порт
Румунія отримає €126 млн від ЄС на підтримку портів для українського експорту
14:29
Україна закликала Індію долучитися до відбудови: яких інвестицій очікує Київ
14:18
музика
Кількість прослуховувань музики на стримінгах у 2023 році вперше перевищила 4 трлн
14:15
Давид Арахамія
Електронні повістки, навчання, призов людей з інвалідністю: Арахамія розповів, через які норми законопроєкт про мобілізацію відправили на доопрацювання
14:08
OPINION
Павло Вернівський
Про вади нашої влади
14:05
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
У Повітряних силах пояснили слова Зеленського про знищення 26 вертольотів і 12 літаків за добу
14:04
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
13:58
Каховська ГЕС
Загиблі внаслідок підриву Каховської ГЕС досі лежать під завалами будинків, – влада Голої Пристані
13:37
щеплення вакцинація
ВООЗ заявила про "неймовірно низький" рівень вакцинації від COVID-19 і грипу
13:36
Василь Поворознюк
Благословляв "приєднання" Луганська до РФ: митрополиту УПЦ МП Василю Поворознюку оголосили підозру
13:20
Марія Захарова
Росія пригрозила "болісними заходами" в разі конфіскації активів РФ
13:16
РФ обстріляла Херсон з артилерії: загинуло двоє людей
13:16
На фото: Alyona Alyona та Jerry Heil
У соцмережах обурилися через пісню Alyona Alyona та Jerry Heil для Нацвідбору Євробачення-2024
13:05
"Я був у ТЦК": Притула розповів, що думає про законопроєкт про мобілізацію
12:57
суд, суддя
Вища рада правосуддя звільнила 325 суддів за минулий рік
12:49
Огляд
дрон Titan Falcon
Що таке Titan Falcon – дрон ЗСУ, який надрукували на 3D-принтері
12:29
Кирило Буданов
Буданов розповів про нову військово-морську базу, на яку РФ планує перекинути кораблі з Криму
12:11
Наталія Гуменюк
Гуменюк розповіла, чому РФ вже тиждень не виводить у Чорне море ракетоносії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV