Війська РФ біля Часового Яру використовують таку саму тактику, як в Авдіївці, - британська розвідка
Російські війська під час спроб захопити місто Часів Яр у Донецькій області, використовують подібну тактику, як і під час оточення Авдіївки
Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.
14 квітня головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що російські війська мають намір захопити Часів Яр на сході України до 9 травня. За його словами, Часів Яр - це крок до подальшого просування до Краматорська.
Уже 18 квітня представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" зазначив, що російські ВПС скидають 20-30 боєприпасів на день.
За даними британської розвідки, ймовірно, їх скидають російські літаки Су-25, що діють поблизу лінії зіткнення, і Су-34, що діють на відстані від лінії зіткнення, використовуючи крилаті бомби.
"Це узгоджене повітряне бомбардування, яке повторює тактику Авдіївської кампанії. Місто Часів Яр добре захищене і розташоване на височині. Російські сухопутні війська досягли лише повільного прогресу у цьому районі", - наголошують у міноборони Британії.
- У Збройних Силах розповіли, що станом на 21 квітня Часів Яр Донецької області повністю підконтрольний Україні.
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