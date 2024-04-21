Ситуація повністю контрольована, росіян у Часовому Яру немає, - ЗСУ

Про це заявив речник ОК "Хортиця" Назар Волошин, передає пресофіцер 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону.

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"Часів Яр тримається. Ворог тисне на Бахмутському напрямку, зокрема і на Часів Яр. Ситуація повністю контрольована, противника в місті немає", - підкреслив Волошин.

Ворог не полишає спроб захопити Часів Яр

Офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор НГУ Дмитро Кожубенко розповів, що окупанти намагаються атакувати позиції Сил оборони, обходячи Часів Яр. Оскільки їм не вдається проламати українську оборону по лінії фронту. Зокрема, окупанти намагаються пройти вздовж дороги Костянтинівка - Часів Яр, а також зі сторони Богданівки. Кожубенко повідомив, що окупанти зосереджують на цьому напрямку дуже велику кількість особового складу.

Дмитро Кожубенко також розповів, що росіяни знищують замінування спочатку артилерійським вогнем, а потім штурмовими групами, які кидають в атаки як гарматне мʼясо. Тому замінування території не дуже стримує росіян. Єдине, що стримує окупантів - потужна й ефективна робота підрозділів Сил оборони.