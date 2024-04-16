Окупанти перекидали до Часового Яру резерви з Лиманського напрямку, щоб посилити наступальні дії, - речник Нацгвардії Музичук
Речник Нацгвардії України Руслан Музичук повідомив, що окупанти перекидали окремі підрозділи з Лиманського напрямку для посилення наступальних дій у бік Часового Яру
Про це він повідомив в етері Еспресо
"Ситуація біля Часового Яру динамічна. З боку Сил оборони проводиться постійна робота для того, щоб утримувати всі ділянки й не допустити удару з флангів відносно Часового Яру. Ми спостерігаємо, що противник перекидає на цей напрямок резерви, сили та засоби для того, щоб досягти успіху й просунутись далі по лінії фронту. Звісно, що Сили оборони знаходяться у вигідніший позиції. Зокрема, щодо укріплень й самого розташування Часового Яру", - розповів Музичук.
За словами Музичука, противник буде намагатись отримати хоч якусь перемогу в Часовому Яру
"Ми спостерігаємо на окремих ділянках певне зменшення штурмових дій противника. Ворог перекидав з Лиманського напрямку резерви до Часового Яру, щоб посилити наступальні дії. Це є свідченням того, що Часів Яр дуже важливий для противника. Тому вони будуть намагатись всіма силами отримати тут хоч якусь перемогу", - додав він.
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