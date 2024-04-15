Робимо все, щоб Часів Яр не був захоплений, - заступник командира батальйону ударних БпАК Маляревич

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Наша бригада вже тривалий час на Бахмутському напрямку - Часів Яр, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка. Ми робимо все, щоб Часів Яр не був захоплений, зараз перебуваємо в активній обороні. Щодня отримуємо бойові завдання – ураження, розвідка, дорозвідка, дистанційне мінування і навіть з'явилася така опція, як доставка великими дронами нашій піхоті гуманітарних вантажів та всього необхідного, щоб оборонці трималися", - зауважив заступник командира батальйону ударних БпАК.

За його словами, окупанти вже другий місяць активно штурмують Часів Яр, який є висотою і найважливішою точкою, що допоможе їм завдавати ударів по Костянтинівці, Дружківці й навіть дотягуватися до Краматорська та Слов'янська.

"Розуміємо, що дуже важливо не допустити прориву ворога до Часового Яру, але ви бачите, що відбувається. Паритету точно немає, дуже важко. Нам тільки залишається наш професіоналізм та меншою кількістю боєприпасів працювати якісніше, ніж це робить загарбник. Співвідношення по артилерії десь 1 до 6, про що і головнокомандувач Сирський говорив. По дронах – десь 1 до 2, ситуація покращилась по FPV. По бомбардувальниках – ми випереджаємо, але окупанти зараз активно розробляють свій власний винахід у цьому напрямку. А по розвідувальним крилам – ворог продовжує мати перевагу, але ми теж почали використовувати українські та закордонні зразки, щоб робити розвідку, корегувати артилерію та планувати власні дії", - прокоментував Олесь Маляревич.