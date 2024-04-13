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"Обстановка суттєво загострилася": Сирський прийняв низку рішень для посилення найбільш проблемних ділянок оборони на Східному фронті

13 квітня, 2024 субота
10:21
Війна з Росією Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції ЗСУ на Східному фронті. РФ значно активізувала наступальні дії, тому були прийняті рішення для посилення найбільш проблемних ділянок оборони на східних напрямках фронту

Про це він написав у телеграм.

Сирський заявив, що обстановка на Східному фронті останніми днями суттєво загострилася, що повʼязано насамперед зі значною активізацією наступальних дій противника після проведення в РФ президентських виборів. 

За його словами, ворог активно атакує українські позиції на Лиманському, Бахмутському напрямках штурмовими групами при підтримці бронетехніки. На Покровському напрямку намагається прорвати нашу оборону, використовуючи десятки танків та БМП. 

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Головком зауважив, що цьому сприяє тепла суха погода, яка зробила танкодоступною більшу частину відкритих ділянок місцевості. Попри значні втрати, противник нарощує зусилля, застосовуючи нові підрозділи на бронетехніці, завдяки чому періодично добивається тактичного успіху. 

"Тому, перший день моєї роботи в районі операції присвячений саме цьому напрямку та вжиттю всіх необхідних заходів для стабілізації обстановки, підвищення ефективності дій наших військ і завдання максимальних втрат підрозділам противника", - написав він.

Сирський розповів, що, за результатами заслуховування висновків щодо характеру дій противника були прийняті рішення, спрямовані на посилення найбільш проблемних ділянок оборони засобами РЕБ та ППО. Також поповнені запаси дронів усіх типів, протитанкових ракет, переміщені додаткові резерви сил та засобів. 

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Він також заявив, що знову постало питання досягнення технічної переваги над противником у високотехнологічних видах зброї. 

"Тільки це надасть нам можливість перемогти більшого за чисельністю ворога і створити умови для перехоплення стратегічної ініціативи", - зазначив Сирський.

Другою серйозною проблемою, за словами головнокомандувача, є підвищення якості підготовки військовослужбовців, насамперед піхотних підрозділів, для того щоб вони могли максимально використовувати усі можливості бойової техніки та західного озброєння.  

Сирський додав, що в першу чергу вирішення цього завдання покладається на командування Сухопутних військ, яке в повному складі повернулося з району бойових дій. 

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"Результати моєї роботи будуть враховані в планах підготовки військ та органів управління", - зауважив він. 

Сирський також нагородив українських воїнів відзнаками та цінними подарунками, в особистому спілкуванні обговорив з ними поточну ситуацію, а також шляхи розв'язання проблемних питань.

"Ми усвідомлюємо реальний масштаб та ступінь загрози з боку противника і готові до проведення адекватних та ефективних дій", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Фото: https://t.me/osirskiy

  • Протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося 97 бойових зіткнень. ЗСУ відбили ворожі атаки на 6 напрямках і знищили 1030 окупантів.
Теги:
Україна
Росія
ЗСУ
Бахмут
Військові новини
Лиман
Олександр Сирський
Часів Яр
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