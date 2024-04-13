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На фронті за добу відбулося 97 боєзіткнень: ЗСУ відбили 33 атаки на Бахмутському напрямку

13 квітня, 2024 субота
07:09
Війна з Росією військові, ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося 97 бойових зіткнень. ЗСУ відбили ворожі атаки на 6 напрямках

Про це 13 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку ворог 1 раз атакував позиції наших захисників в районі Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка на Донеччині.

На Авдіївському напрямку Україна відбила 18 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти 7 разів атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив 6 безуспішних атак на позиції наших військ.

Армія РФ завдала 2 ракетних та 91 авіаційний удар по території України

Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 91 авіаційний удар, здійснив 160 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Суми Сумської області; Липці, Вовчанськ, Куп’янськ-Вузловий, Петропавлівка, Курилівка Харківської області; Терни, Дружба, Нью-Йорк, Часів Яр, Калинівка, Новобахмутівка, Бердичі, Семенівка, Уманське, Нетайлове, Карлівка, Красногорівка, Костянтинівка, Катеринівка, Водяне, Урожайне, Времівка Донецької області та Роботине і Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили район зосередження особового складу та 2 засоби протиповітряної оборони ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 зенітно-ракетних комплексах противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, 2 засобах протиповітряної оборони, станції РЕБ противника.

  • Інститут вивчення війни припускає, що надання Україні західних засобів протиповітряної оборони стане критично важливим елементом здатності України відстояти свою оборонну промисловість.
Теги:
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