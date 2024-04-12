У війні на виснаження перемагає масовість та дешевизна: експерт Бадрак про динаміку технічних змін на фронті

Про це він сказав у етері Еспресо.

"Десь з вересня військові фактично сигнали з фронту, що розпочалася війна дронів і це, з одного боку, було викликано недостатністю вже і в Україні, й у самій країні-агресорці, в Росії, саме сучасних артилерійських систем і дуже, я б сказав, тих розумних боєприпасів, які можна було б активно використовувати. Одразу ж пішло змагання, як будуть модернізувати ці дрони. Ми бачили дуже серйозні речі, які відбувалися, тобто динаміка змін збільшилася з вересня 2023 року в кілька разів. Ми побачили й створення FPV-дронів із самозахопленням цілей, ми побачили й дрони з тепловізорами - чого раніше не було", - наголошує військовий експерт.

За його словами, нині у РФ ніби розвинули систему зв'язку і переходять до динамічних змінних частот, які суттєво вплинуть на ситуацію з дронами на фронті.

"Разом з тим ефективність FPV-дронів військові оцінюють приблизно від 10 до 40%, і кажуть, що потрібно десь приблизно до 10 дронів, щоб знищити, наприклад, танк. Багато дронів губиться, РЕБ дуже активно впливає - це старі й нові технології, скажімо, від мисливських рушниць, які збивають дрібні дрони до РЕБівських рушниць - дуже різноманітні технології", - пояснює Бадрак.

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Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння розповів, що зараз дуже активно розвивають перехоплювальні системи.

"Американці зробили закупівлю вже аж на 600 койотів, таких перехоплювачів, і все це спонукає фахівців казати про певні зміни. Зараз є думки що, по-перше, РЕБ буде впливати більше; по-друге, будуть зміни в тому сенсі що, наприклад, наземні роботи будуть складати ядро можливостей на полі бою і вже на початку січня українці продемонстрували кілька речей цікавих. Зокрема дрон-камікадзе пройшовши аж 4 км до ворога знищив міст. Це дуже цікава тенденція", - додав експерт.

Бадрак сказав про головний висновок, який необхідно зробити щодо військових технологій: "Ми ведемо комбіновану війну. Це, коли дуже коштовні речі стикаються з дуже дешевими, але масовими технологіями. Ми бачимо, що дешеві масові технології починають домінувати у війні на виснаження. Ми бачимо виснаженість української системи ППО, ми бачимо виснаженість російської артилерії, коли дрони перевершують та збільшують ефективність роботи й виконують 30-40% артилерії".