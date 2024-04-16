Зараз у росіян нема ресурсу та умов стрімко захопити Часів Яр, - "Інформаційний спротив"
Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", вважає, що противнику ризиковано проводити наступальні дії на Часів Яр, не захопивши на східному фланзі Богданівку, Іванівське, Кліщіївку та Андріївку
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"У росіян є прив'язка до фетіш-дат, тому не тільки 7 травня відбудеться інавгурація так званого президента РФ Путіна, а ще буде одна така дата – 9 травня, і це вказує, що дійсно російське командування ставить певні задачі перед підрозділами, які задіяні у наступі на Часів Яр. Але достатнього ресурсу, щоб стрімко та потужно захопити укріпрайон, у ворога нема. Крім того, окупанти не створили умов, щоб це реалізувати. А під умовами я маю на увазі – захоплення селищ, які розташовані на сході від Часового Яру, а це Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка", - прокоментував військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".
За його словами, без захоплення цих населених пунктів проводити наступальну операцію у самому місті, наприклад, вести міські бої, для противника це максимально ризиковано.
"Кліщіївка та Андріївка – південний фланг по трасах 0506 та 0504, тобто, якщо росіяни почнуть просування, то у них буде проблемним саме цей фланг. Відповідно, є ризик бути відрізаними. На такі ризики вони навряд чи підуть, хоча знову ж таки потужні дії наступального характеру можуть розгорнутися вже після інавгурації, скоріш за все у червні. Тобто друга половина 2024 року може каталізувати процес наступальних дій на Часів Яр", - резюмував Олександр Коваленко.
- 13 квітня у телеграм головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що відвідав позиції ЗСУ на Східному фронті. РФ значно активізувала наступальні дії, тому були прийняті рішення для посилення найбільш проблемних ділянок оборони на східних напрямках фронту.
- Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після дводенної роботи на фронті заявив, що РФ намагається прорвати оборону ЗСУ західніше Бахмута, вийти до каналу Сіверський Донець - Донбас і захопити Часів Яр.
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