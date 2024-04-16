Зараз у росіян нема ресурсу та умов стрімко захопити Часів Яр, - "Інформаційний спротив"

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"У росіян є прив'язка до фетіш-дат, тому не тільки 7 травня відбудеться інавгурація так званого президента РФ Путіна, а ще буде одна така дата – 9 травня, і це вказує, що дійсно російське командування ставить певні задачі перед підрозділами, які задіяні у наступі на Часів Яр. Але достатнього ресурсу, щоб стрімко та потужно захопити укріпрайон, у ворога нема. Крім того, окупанти не створили умов, щоб це реалізувати. А під умовами я маю на увазі – захоплення селищ, які розташовані на сході від Часового Яру, а це Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка", - прокоментував військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

За його словами, без захоплення цих населених пунктів проводити наступальну операцію у самому місті, наприклад, вести міські бої, для противника це максимально ризиковано.

"Кліщіївка та Андріївка – південний фланг по трасах 0506 та 0504, тобто, якщо росіяни почнуть просування, то у них буде проблемним саме цей фланг. Відповідно, є ризик бути відрізаними. На такі ризики вони навряд чи підуть, хоча знову ж таки потужні дії наступального характеру можуть розгорнутися вже після інавгурації, скоріш за все у червні. Тобто друга половина 2024 року може каталізувати процес наступальних дій на Часів Яр", - резюмував Олександр Коваленко.