Часів Яр має не лише політичне значення: генерал-майор запасу Кривонос про важливість захоплення міста до 9 травня

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ми чітко розуміємо, що захоплення Часового Яру - це не тільки суто політичний такий нюанс під інавгурацією після президента Російської Федерації, а, в першу чергу, це для нас загроза для подальшого просування ворога на напрямку Констянтинівка-Краматорськ-Слов'янськ, там від Часового Яру до Краматорська вже практично чотири села і вже буде Краматорськ", - заявив Кривонос.

За словами генерал-майора запасу ЗСУ, ворог докладе максимум зусиль аби прорвати саме цей населений пункт Донецької області. Водночас й українські Сили оборони працюватиму, або не допустити просування росіян.

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"Але не слід прибирати з уваги й інших ділянки фронту, бо росіяни можуть накопичивши ресурси й внаслідок швидкого перекидання і промацування слабких місць нашої оборони, достатньо швидко зреагувати на інших ділянках. Ми бачимо наскільки зараз загрозлива ситуація на Запорізькому напрямку в районі Роботиного і не слід відкидати інші напрямки. Завдання для нашої розвідки: ефективно, швидко і з величезним запасом виявляти можливі просування ворога на інших ділянках, тому не слід забувати про інші ділянки дивлячись тільки на Часів Яр", - підсумував ексзаступник секретаря РНБО.