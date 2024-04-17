Часів Яр має не лише політичне значення: генерал-майор запасу Кривонос про важливість захоплення міста до 9 травня
Ексзаступник секретаря РНБО, політичний та військовий діяч генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос підкреслює стратегічне значення Часового Яру, яке може стати ключовим для подальшого просування ворога на Донеччині
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Ми чітко розуміємо, що захоплення Часового Яру - це не тільки суто політичний такий нюанс під інавгурацією після президента Російської Федерації, а, в першу чергу, це для нас загроза для подальшого просування ворога на напрямку Констянтинівка-Краматорськ-Слов'янськ, там від Часового Яру до Краматорська вже практично чотири села і вже буде Краматорськ", - заявив Кривонос.
За словами генерал-майора запасу ЗСУ, ворог докладе максимум зусиль аби прорвати саме цей населений пункт Донецької області. Водночас й українські Сили оборони працюватиму, або не допустити просування росіян.
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"Але не слід прибирати з уваги й інших ділянки фронту, бо росіяни можуть накопичивши ресурси й внаслідок швидкого перекидання і промацування слабких місць нашої оборони, достатньо швидко зреагувати на інших ділянках. Ми бачимо наскільки зараз загрозлива ситуація на Запорізькому напрямку в районі Роботиного і не слід відкидати інші напрямки. Завдання для нашої розвідки: ефективно, швидко і з величезним запасом виявляти можливі просування ворога на інших ділянках, тому не слід забувати про інші ділянки дивлячись тільки на Часів Яр", - підсумував ексзаступник секретаря РНБО.
- 14 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після дводенної роботи на фронті заявив, що РФ намагається прорвати оборону ЗСУ західніше Бахмута, вийти до каналу Сіверський Донець - Донбас і захопити Часів Яр
- 15 квітня заступник командира батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБР Олесь Маляревич заявив, що Сили оборони роблять все, щоб Часів Яр не був захоплений.
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