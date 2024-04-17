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ЗСУ унеможливлюють просування противника біля Часового Яру, - командир взводу розвідки бригади "Рубіж" Матвійчук

17 квітня, 2024 середа
10:16
Війна з Росією Карта. Бахмут_1704

Командир взводу розвідки бригади "Рубіж", офіцер НГУ Максим Матвійчук зазначив, що противник не полишає спроб взяти Часів Яр під контроль

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Підрозділ бригади "Рубіж" перебуває в районі оборони Часового Яру. Противник не полишає спроб взяти населений пункт, намагаючись обійти з флангів. Ворог намагається взяти місцеві прилеглі населені пункти. Щодня тривають штурми, не вщухаючи працює артилерія, РСЗВ противника. Місто повністю знищується силами ворожої авіації", - зауважив Матвійчук.

За словами командира взводу розвідки бригади "Рубіж", росіяни щодня намагаються продавити оборону ЗСУ, щоб взяти Часів Яр під свій контроль.

"Швидше за все, росіяни хочуть це зробити до певної дати, до дня так званої Перемоги. Тому що бачимо, що є якийсь наказ, щоб противник усіма силами та засобами взяв місто. Росіяни стягують додаткові резерви, а саме сили десантників, щоб нас швидше оточити. Але поки що Сили оборони України повністю унеможливлюють просування противника", - наголосив Матвійчук.

  • Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський зазначив, що завдання ЗСУ полягає не тільки в тому, щоб перемолоти ворога навколо Часового Яру.
  • Військовий експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу ЗСУ Віктор Кевлюк зазначив, що поблизу Часового Яру вимальовується класична російська схема.

Теги:
Новини
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Часів Яр
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