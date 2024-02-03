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Війна з Росією: хроніка
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Війська РФ користуються браком боєприпасів в Україні та нездатністю ЗСУ вести достатню контрбатарейну боротьбу, - ISW

3 лютого, 2024 субота
06:59
Війна з Росією 3 окрема штурмова бригада, ЗСУ

Російські окупаційні війська отримують вигоду від нестачі боєприпасів в Україні та нездатності Сил оборони вести достатню контрбатарейну війну

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Посилаючись на звіт української організації з відкритих джерел Frontelligence Insight від 1 лютого, аналітики стверджують, що з кінця 2022 до початку 2023 року російські війська створювали стаціонарні артилерійські вогневі позиції на тривалий час, коли нестача боєприпасів обмежувала українські можливості контрбатарейної боротьби.

У Frontelligence заявили, що російські сили почали зосереджувати свою артилерію подібним чином у січні 2024 року, що свідчить про те, що українські сили знову відчувають брак артилерійських боєприпасів.

Також та зазначається, що українські сили іноді можуть завдавати ударів по російській артилерії, але загалом не мають достатньої кількості боєприпасів для ефективного контрбатарейного вогню.

"Відсутність українського контрбатарейного вогню дозволяє російській артилерії значною мірою руйнувати населені пункти, що робить майже неможливим захист населених пунктів українськими силами. Багатьом українським безпілотникам недостатньо дальності, щоб вразити численні артилерійські установки РФ, розміщені на відстані 15 - 24 км від лінії фронту", - йдеться у звіті.

За даними ISW, нестача артилерійських боєприпасів та затримки у наданні західної безпекової допомоги, можуть створити невизначеність в оперативних планах ЗСУ, що спонукатиме українські війська до більшого використання боєприпасів.

"Це може змусити українські війська ухвалювати складні рішення щодо пріоритетності певних ділянок фронту над тими ділянками, де обмежені територіальні втрати є найменш руйнівними", - йдеться у звіті ISW.

  • Ще у грудні 2023 року командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що Збройні Сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і були змушені згорнути деякі операції через брак допомоги західних союзників.
Теги:
зброя
російська армія
ЗСУ
окупанти
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