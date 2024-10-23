Війська РФ поцілили дроном у цивільне авто на Запоріжжі: загинули двоє людей
Серед дня середи, 23 жовтня, російська окупаційна армія завдала удару по Запорізькій області. Унаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль загинули двоє цивільних
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Зазначається, що під російський обстріл у Василівському районі Запорізької області потрапила цивільна автівка.
Автомобіль рухався між селищами Степногірськ та Приморське.
У результаті атаки загинули двоє чоловіків - 40 та 73 років.
- Вночі 23 жовтня російські окупанти завдали авіаудару по житловому сектору села Олександро-Калинове Краматорського району, що на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки загинули дві людини.
- Актуальне
- Важливе