Війська РФ поцілили дроном у цивільне авто на Запоріжжі: загинули двоє людей

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зазначається, що під російський обстріл у Василівському районі Запорізької області потрапила цивільна автівка.

Автомобіль рухався між селищами Степногірськ та Приморське.

У результаті атаки загинули двоє чоловіків - 40 та 73 років.