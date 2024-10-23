Окупанти вдарили по житловому сектору Краматорського району: є загиблі
Вночі 23 жовтня російські окупанти завдали авіаудару по житловому сектору села Олександро-Калинове Краматорського району, що на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки загинули дві людини
Про це повідомляє ДСНС України.
З-під завалів приватного будинку надзвичайники врятували поранену людину та вилучили тіла двох загиблих.
Фото: ДСНС України
Фото: ДСНС України
"Наразі роботи на місці ворожого удару завершені. Рятувальники розібрали 2 т. будівельного сміття", - додали в ДСНС.
- Зранку 20 жовтня російські окупанти завдали 4 авіаудари по промзоні Краматорська.
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