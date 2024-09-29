Війська РФ вночі вдарили безпілотниками по Одещині: є руйнування

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зазначається, що в Одеському районі внаслідок падіння дрона пошкоджено дах та вікна житлового будинку, паркан та три поруч припаркованих вантажівки.

Крім того, у Роздільнянському районі декілька безпілотників упали на відкриту територію без подальшого загоряння.

За словами очільника ОВА, минулося без загиблих та постраждалих.