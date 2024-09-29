Війська РФ вночі вдарили безпілотниками по Одещині: є руйнування
У ніч проти неділі, 29 вересня, російські окупаційні війська атакували два райони Одеської області ударними безпілотниками
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Зазначається, що в Одеському районі внаслідок падіння дрона пошкоджено дах та вікна житлового будинку, паркан та три поруч припаркованих вантажівки.
Крім того, у Роздільнянському районі декілька безпілотників упали на відкриту територію без подальшого загоряння.
За словами очільника ОВА, минулося без загиблих та постраждалих.
- Уже вранці російські окупанти завдали низки ударів по місту Запоріжжя. У результаті обстрілу поранень зазнали щонайменше 13 людей.
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