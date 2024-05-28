Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Війська РФ зранку атакували Дніпропетровщину: є постраждалий і руйнування

Війська РФ зранку атакували Дніпропетровщину: є постраждалий і руйнування

28 травня, 2024 вiвторок
09:10
Війна з Росією Обстріл Дніпопетровщини 28 травня

Уранці вівторка, 28 травня, російські окупанти завдали удару по Нікопольському району Дніпропетровської області. У результаті обстрілу поранення отримав місцевий житель

Зміст

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, уранці агресор вдарив по райцентру та Мирівській громаді. 

Обстріл Дніпопетровщини 28 травня

Через російську атаку постраждав 32-річний чоловік. Наразі він госпіталізований в стані середньої тяжкості. 

Крім того, у районі пошкоджено будівлю спортивного клубу, приватний будинок, авто та господарську споруду. 

Обстріл Дніпопетровщини 28 травня

  • Російські окупанти також 28 травня запустили ударні дрони з кількох напрямків.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Дніпропетровщина
Читайте також:
Наталка Діденко
27 травня, 2024 понедiлок
Грозові дощі в деяких регіонах, вітер: прогноз погоди від Наталки Діденко на 28 травня
Олексій Петров
Автор Олексій Петров
27 травня, 2024 понедiлок
Безугла зірве мобілізацію
фейк
27 травня, 2024 понедiлок
"Є всі підстави вважати, що українці втратили близько 500 тис. убитими": добірка фейків світових ЗМІ за 27 травня
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.07
    Купівля 40.07
    Продаж 40.61
  • EUR
    Купівля 43.39
    Продаж 44.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
28 травня
09:39
Оновлено
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
Зранку 28 травня росіяни запустили "шахеди" по Україні
09:31
Японія підіймала винищувачі для перехоплення китайського військового безпілотника
09:29
Ексклюзив
танк Т-90М
Росія повністю переводить економіку на військові рейки, - Згурець
08:43
Ексклюзив
Маріуполь
"В Маріуполі серед цивільних зріє бунт": Андрющенко розповів деталі
08:41
Денис Малюська
Мобілізовані засуджені служитимуть у штурмових підрозділах ЗСУ, - Мін'юст
08:19
Ексклюзив
евакуація з Харківщини
В Купʼянській громаді 7500 цивільних написали письмову відмову від обовʼязкової евакуації, - голова міської ВА Беседін
08:04
OPINION
Валерій Пекар
Коли розвалиться Росія?
07:56
Інфографіка
Втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила в Україні 21 танк, 48 артсистем і понад 1400 військових
07:36
Окупанти вночі вдарили по Боровій на Харківщині: виникли пожежі, є постраждалий
07:25
ППО, обстріл, ЗСУ
Повітряні сили вночі знищили три БПЛА, якими Росія атакувала Україну
07:22
Резерв+
У ТЦК розповіли, що буде, якщо видалити застосунок "Резерв+"
07:15
Оновлено
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
У Чорному морі чергує російський військовий корабель
06:35
суддя_суддівська мантія
У Миколаєві суд дозволив двом засудженим проходити військову службу за контрактом
06:18
на фото: Судан
Росія і Судан можуть підписати угоду про обмін зброєю, - ISW
05:53
Едгарс Рінкевичс
Президент Латвії закликав союзників дозволити Україні бити переданою зброєю по цілях в РФ
05:24
Ілюстративне фото
У Папуа-Новій Гвінеї через зсув ґрунту загинули понад 2 тис. людей
04:41
"Я, "Побєда" і Берлін"
Фільм "Я, "Побєда" і Берлін" за повістю Кузьми Скрябіна вийде в прокат у Німеччині
04:23
Папа Римський, Папа Франциск
Папа Римський вилаявся на засіданні єпископів
03:59
Пам'ятник генералу Петру Григоренку в Сімферополі
У Сімферополі окупанти знесли пам'ятник генералу Григоренку, який підтримував кримських татар
03:26
Білорусь та РФ розпочали спільні навчання ППО та авіації
02:59
У Великій Британії за $93 тис. продали кишеньковий годинник Черчилля
02:37
Оновлено
Росіяни поцілили КАБами в "Епіцентр" у Харкові
Удар РФ по Епіцентру в Харкові: в ОВА повідомили про 18 загиблих, рятувальники підтверджують дані про 16 жертв і 49 поранених
02:22
Оновлено
У Луганську пролунали вибухи поряд із військовим авіуачилищем та авіаремонтним заводом, - голова ОВА
02:16
Біньямін Нетаньягу
"Трагічна помилка": Нетаньягу прокоментував удар ЦАХАЛу по Рафаху, внаслідок якого загинули цивільні
01:52
Оновлено
ТЦК
В ОК "Південь" назвали причину затримання головреда "Економічної правди", якого доправили до ТЦК на Одещині
01:39
Антарктична станція "Академік Вернадський"
"Україна витрачає мільйони на пінгвінів замість дронів": полярники пояснили, чому не купують безпілотники за кошти на антарктичні дослідження
01:03
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський 28 травня відвідає Португалію та Бельгію
00:55
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
Німеччина виділить €60 млн на гуманітарну допомогу Україні
00:54
Кріштіану Роналду
Роналду завершив клубний сезон дублем та встановив новий рекорд
00:26
Вікторія Рощина
РФ визнала, що утримує у полоні українську журналісту Рощину
00:16
Рафаель Надаль
Ймовірно, я не повернуся: "Король ґрунту" Надаль вперше програв на старті Ролан Гаррос
2024, понедiлок
27 травня
23:30
Оновлено
З початку доби окупанти здійснили 21 штурм на Покровському напрямку, ситуація напружена, - Генштаб
23:21
обстріл, ППО
У РФ заявили, що їхня ППО нібито збила повітряну кулю над Московською областю
22:54
Майк Тайсон
Майку Тайсону стало зле в літаку незадовго до повернення на ринг
22:37
Оновлено
Еліна Світоліна
Світоліна стартувала на Ролан Гаррос з перемоги над експершою ракеткою світу
22:35
Ексклюзив
Олександра Матвійчук
Якщо Росія увійшла в стадію виснажливої війни, то Україна має переходити до довготривалої стратегії, - лауреатка Нобелівської премії миру Матвійчук
22:32
Оновлено
Олександр Сирський
Сирський дозволив французьким інструкторам відвідувати навчальні військові центри в Україні. У Парижі відреагували
22:28
Іран Росія
Іран почав постачати Росії нові керовані авіабомби Qaem-5, - Bild
21:40
Ексклюзив
ядерна зброя росії
"Це атака на ядерну інфраструктуру": політтехнолог Загородній про удар по РЛС в Орську й те, чому Путін блефує
21:36
Оновлено
РФ завдала удару по аеропорту в Запоріжжі
Росіяни 26 травня вдарили ракетою Х-59 по аеропорту в Запоріжжі: зруйновано міжнародний термінал
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV