Війська РФ зранку атакували Дніпропетровщину: є постраждалий і руйнування

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, уранці агресор вдарив по райцентру та Мирівській громаді.

Через російську атаку постраждав 32-річний чоловік. Наразі він госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Крім того, у районі пошкоджено будівлю спортивного клубу, приватний будинок, авто та господарську споруду.