Війська РФ зранку атакували Дніпропетровщину: є постраждалий і руйнування
Уранці вівторка, 28 травня, російські окупанти завдали удару по Нікопольському району Дніпропетровської області. У результаті обстрілу поранення отримав місцевий житель
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, уранці агресор вдарив по райцентру та Мирівській громаді.
Через російську атаку постраждав 32-річний чоловік. Наразі він госпіталізований в стані середньої тяжкості.
Крім того, у районі пошкоджено будівлю спортивного клубу, приватний будинок, авто та господарську споруду.
- Російські окупанти також 28 травня запустили ударні дрони з кількох напрямків.
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