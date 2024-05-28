Зранку 28 травня росіяни запустили "шахеди" по Україні
Російські окупанти 28 травня запустили ударні дрони з кількох напрямків
Про це повідомили Повітряні Сили.
Спочатку військові зафіксували рух БПЛА типу "Shahed" з Херсонської у напрямку Миколаївської області.
Згодом дрони з'явились на межі Запорізької та Дніпропетровської областей.
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