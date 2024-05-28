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Війна з Росією: хроніка
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Зранку 28 травня росіяни запустили "шахеди" по Україні

28 травня, 2024 вiвторок
07:59
Війна з Росією Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО

Російські окупанти 28 травня запустили ударні дрони з кількох напрямків

Зміст

Про це повідомили Повітряні Сили.

Спочатку військові зафіксували рух БПЛА типу "Shahed" з Херсонської у напрямку Миколаївської області.

Згодом дрони з'явились на межі Запорізької та Дніпропетровської областей.

Новина доповнюватиметься...

  • Пізно ввечері понеділка, 27 травня, російські війська завдали удару по Ізюмському району Харківської області. У селищі Борова спалахнули пожежі та постраждав цивільний.
  • Уночі вівторка, 28 травня, російські окупанти атакували територію України ударними безпілотниками. Оборонцям неба вдалося знищити усі три ворожі "шахеди".
Теги:
Росія
Миколаївщина
Херсонщина
безпілотник
Військові новини
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