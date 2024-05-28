Окупанти вночі вдарили по Боровій на Харківщині: виникли пожежі, є постраждалий
Пізно ввечері понеділка, 27 травня, російські війська завдали удару по Ізюмському району Харківської області. У селищі Борова спалахнули пожежі та постраждав цивільний
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що обстріл Борової стався о 23:05.
У результаті постраждав 70-річний чоловік. Його госпіталізували із вибуховими пораненнями. Також сталося загоряння двох житлових будинків.
За іншою адресою виникла пожежа на відділенні "Нової Пошти".
- Напередодні вдень росіяни вчергове обстріляли Харків, влучили у промзону Холодногірського району міста, там є загибла та постраждалі. Також був "приліт" у Шевченківському районі недалеко від житлових будинків.
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