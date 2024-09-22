Військові повідомили, що росіяни обробляють дрони хімічною речовиною: Дніпропетровська ОДА прокоментувала інформацію

Про це заявив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"Мережу сколихнула новина – ворог використовує у БПЛА хімічну речовину. При контакті зі шкірою вона викликає опіки", - написав він.

Так Лисак прокоментував допис ОТУ "Харків" у телеграм про те, що російські окупанти почали обробляти свої дрони невідомою речовиною, яка при тактильному контакті викликає хімічні опіки.

"Прошу – без паніки! У нашій області жодного такого випадку не було. Це офіційно підтверджує обласний департамент охорони здоров'я", - наголосив очільник Дніпропетровської ОДА.

Він нагадав про правила безпеки й закликав не чіпати підозрілі предмети. А побачивши такі – негайно звертатися до екстрених служб.