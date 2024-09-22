Військові повідомили, що росіяни обробляють дрони хімічною речовиною: Дніпропетровська ОДА прокоментувала інформацію
ОТУ "Харків" повідомило, що росіяни почали обробляти дрони речовиною, яка викликає хімічні опіки. У Дніпропетровській ОДА застерегли від паніки й зауважили, що в області таких випадків не було
Про це заявив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
"Мережу сколихнула новина – ворог використовує у БПЛА хімічну речовину. При контакті зі шкірою вона викликає опіки", - написав він.
Так Лисак прокоментував допис ОТУ "Харків" у телеграм про те, що російські окупанти почали обробляти свої дрони невідомою речовиною, яка при тактильному контакті викликає хімічні опіки.
"Прошу – без паніки! У нашій області жодного такого випадку не було. Це офіційно підтверджує обласний департамент охорони здоров'я", - наголосив очільник Дніпропетровської ОДА.
Він нагадав про правила безпеки й закликав не чіпати підозрілі предмети. А побачивши такі – негайно звертатися до екстрених служб.
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