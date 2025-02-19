Військовим КНДР на Курщині кажуть, що вони воюють проти бійців Південної Кореї
Північнокорейським військовим, які воюють проти України на Курщині, кажуть, що вони воюють також проти бійців Південної Кореї
Про це розповів військовополонений північнокореєць Рі в інтерв'ю виданню Chosun Ilbo.
За його словами, у кожному з батальйонів були один або два співробітники служби безпеки міністерства державної безпеки (КНДР, - ред.), які здійснювали ідеологічний та дисциплінарний контроль.
"Вони стежили і за нашими обов'язками, і за нашою ідеологією. Перед боєм один з них сказав мені, що всі оператори безпілотників в українській армії – південнокорейські солдати", – розповів Рі.
На запитання журналістів, чи бійці КНДР воювали, думаючи, що протистоять не лише українським, а й південнокорейським військам, полонений відповів ствердно.
Рі розповів, що прибув до Росії у складі партії зі ще 2500 співвітчизників 10 жовтня 2024 року. Спершу вони проходили навчання у Владивостоці, а на початку грудня їх перевели на Курщину.
"Мені сказали, що я їду туди як студент на навчання. Я й гадки не мав, що братиму участь у бойових діях", – додав полонений.
- 11 січня стало відомо, що Сили оборони України взяли в полон двох військових КНДР, які були поранені під час боїв у Курській області РФ.
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