Військовий експерт Ступак припустив, коли почнуться штурми в напрямку Покровська та розповів про ситуацію на півдні Запорізької області

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я так особисто очікую, що, можливо, найближчим часом, тут важко сказати: дні або тижні, швидше за все це декілька тижнів, і почнуться дійсно штурмові дії в напрямку міста Покровська. Судячи з того, як вони робили це раніше, це буде оточення. Це буде оточення для того, щоб мінімізувати свої втрати та максимізувати час, який буде витрачено на захоплення цього міста", - сказав він.

Також Іван Ступак поділився інформацією від військових щодо дій окупантів на півдні Запорізької області.

"Є інформація, наші військові кажуть, вони очікують на півдні Запорізької області - Гуляйполе, Велика Новосілка, на стику такому Запорізької та Донецької областей. Там же раніше у росіян була спроба просування, вони десь на кілометр пройшли, але потім загальмувалися, і наші військові, які там знаходяться, кажуть: "Ми очікуємо від них якоїсь підлянки". Я дуже перепрошую, такими простими словами, але це дослівно, ми очікуємо спостерігаємо, що є переміщення техніки, ротація людей, тобто щось тут повинно відбутися. В якому масштабі, чи відбудеться взагалі, або коли воно відбудеться важко сказати, але дійсно очікування є", - розповів колишній співробітник СБУ.