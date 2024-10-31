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Ексклюзив

Військовий експерт Ступак припустив, коли почнуться штурми в напрямку Покровська та розповів про ситуацію на півдні Запорізької області

Марина Клюєва
31 жовтня, 2024 четвер
15:27
Війна з Росією ЗСУ

Співробітник СБУ (2004-2015) Іван Ступак припустив, що за кілька тижнів росіяни розпочнуть штурмові дії у напрямку Покровська Донецької області

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я так особисто очікую, що, можливо, найближчим часом, тут важко сказати: дні або тижні, швидше за все це декілька тижнів, і почнуться дійсно штурмові дії в напрямку міста Покровська. Судячи з того, як вони робили це раніше, це буде оточення. Це буде оточення для того, щоб мінімізувати свої втрати та максимізувати час, який буде витрачено на захоплення цього міста", - сказав він.

Також Іван Ступак поділився інформацією від військових щодо дій окупантів на півдні Запорізької області. 

"Є інформація, наші військові кажуть, вони очікують на півдні Запорізької області - Гуляйполе, Велика Новосілка, на стику такому Запорізької та Донецької областей. Там же раніше у росіян була спроба просування, вони десь на кілометр пройшли, але потім загальмувалися, і наші військові, які там знаходяться, кажуть: "Ми очікуємо від них якоїсь підлянки". Я дуже перепрошую, такими простими словами, але це дослівно, ми очікуємо спостерігаємо, що є переміщення техніки, ротація людей, тобто щось тут повинно відбутися. В якому масштабі, чи відбудеться взагалі, або коли воно відбудеться важко сказати, але дійсно очікування є", - розповів колишній співробітник СБУ.

  • 31 жовтня повідомлялося, що російська окупаційна армія планує розпочати штурмові дії на Времівському напрямку за допомогою броньованої техніки.
Теги:
Новини
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Запорізька область
Військові новини
Покровськ
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