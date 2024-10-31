Ворог готує штурми на Запоріжжі із застосуванням бронетехніки, - речник Сил оборони півдня

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин із посиланням на дані розвідки в коментарі LIGA.net.

Зазначається, що застосування бронетехніки для підтримки піхоти планується в районі Приютного і Левадного Запорізької області.

За його словами, на одному з полігонів на тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти провели навчання із такого застосування бронетехніки. Крім того, росіяни готуються активніше вести бойові дії під прикриттям дронів і застосуванням різних антитепловізійних плащів.

"У сучасній війні техніка - це не панацея. Вона досить уразлива в сучасних бойових умовах, тому вона не завжди ефективна. Тим паче на півдні, де лінія бойового зіткнення фактично проходить по степовій зоні, техніку далеко видно і по ній легше відпрацьовувати дронами чи артилерією", - заявив речник.

Водночас, як каже речник, росіяни продовжують застосовувати багі та мотоцикли, щоб швидко пересуватись між позиціями та доставляти особовий склад та певні види озброєння.