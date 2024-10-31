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Головна Війна з Росією Ворог готує штурми на Запоріжжі із застосуванням бронетехніки, - речник Сил оборони півдня

Ворог готує штурми на Запоріжжі із застосуванням бронетехніки, - речник Сил оборони півдня

Катерина Єсікова
31 жовтня, 2024 четвер
11:05
Війна з Росією ворожа бронемашина втрати рф

Російська окупаційна армія планує розпочати штурмові дії на Времівському напрямку за допомогою броньованої техніки

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Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин із посиланням на дані розвідки в коментарі LIGA.net.

Зазначається, що застосування бронетехніки для підтримки піхоти планується в районі Приютного і Левадного Запорізької області.

За його словами, на одному з полігонів на тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти провели навчання із такого застосування бронетехніки. Крім того, росіяни готуються активніше вести бойові дії під прикриттям дронів і застосуванням різних антитепловізійних плащів.

"У сучасній війні техніка - це не панацея. Вона досить уразлива в сучасних бойових умовах, тому вона не завжди ефективна. Тим паче на півдні, де лінія бойового зіткнення фактично проходить по степовій зоні, техніку далеко видно і по ній легше відпрацьовувати дронами чи артилерією", - заявив речник.

Водночас, як каже речник, росіяни продовжують застосовувати багі та мотоцикли, щоб швидко пересуватись між позиціями та доставляти особовий склад та певні види озброєння.

  • 29 жовтня стало відомо, що секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив про необхідність призвати в Україні ще 160 тис. людей для того, щоб укомплектувати до 85% військових частин.
  • У середу, 30 жовтня, стало відомо, що російські терористи захопили Селидове Донецької області.

 

 

 

Теги:
Новини
Росія
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Військові новини
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