Ворог готує штурми на Запоріжжі із застосуванням бронетехніки, - речник Сил оборони півдня
Російська окупаційна армія планує розпочати штурмові дії на Времівському напрямку за допомогою броньованої техніки
Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин із посиланням на дані розвідки в коментарі LIGA.net.
Зазначається, що застосування бронетехніки для підтримки піхоти планується в районі Приютного і Левадного Запорізької області.
За його словами, на одному з полігонів на тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти провели навчання із такого застосування бронетехніки. Крім того, росіяни готуються активніше вести бойові дії під прикриттям дронів і застосуванням різних антитепловізійних плащів.
"У сучасній війні техніка - це не панацея. Вона досить уразлива в сучасних бойових умовах, тому вона не завжди ефективна. Тим паче на півдні, де лінія бойового зіткнення фактично проходить по степовій зоні, техніку далеко видно і по ній легше відпрацьовувати дронами чи артилерією", - заявив речник.
Водночас, як каже речник, росіяни продовжують застосовувати багі та мотоцикли, щоб швидко пересуватись між позиціями та доставляти особовий склад та певні види озброєння.
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