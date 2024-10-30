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Головна Війна з Росією Росія окупувала Селидове, Вишневе та Зоряне, - DeepState

Росія окупувала Селидове, Вишневе та Зоряне, - DeepState

Влад Дідусь
30 жовтня, 2024 середа
23:22
Війна з Росією атака РФ, Селидове

У середу, 30 жовтня, стало відомо, що російські терористи захопили Селидове Донецької області

Зміст

Про це пише інформаційний OSINT-портал DeepState.

У вечірньому апдейті OSINT-фахівці повідомили, що росіяни окупували три населені пункти на Донеччині: Селидове, Вишневе та Зоряне.

Російські терористи також просунулись біля Новоукраїнки, в Новодмитрівці та Курахівці.

  • На Покровсько-Курахівському напрямку ситуація для ЗСУ залишається дуже важкою, проте росіяни не прорвали фронт.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Донбас
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
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