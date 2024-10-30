Росія окупувала Селидове, Вишневе та Зоряне, - DeepState
У середу, 30 жовтня, стало відомо, що російські терористи захопили Селидове Донецької області
Про це пише інформаційний OSINT-портал DeepState.
У вечірньому апдейті OSINT-фахівці повідомили, що росіяни окупували три населені пункти на Донеччині: Селидове, Вишневе та Зоряне.
Російські терористи також просунулись біля Новоукраїнки, в Новодмитрівці та Курахівці.
- На Покровсько-Курахівському напрямку ситуація для ЗСУ залишається дуже важкою, проте росіяни не прорвали фронт.
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