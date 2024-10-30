Росія окупувала Селидове, Вишневе та Зоряне, - DeepState

Про це пише інформаційний OSINT-портал DeepState.

У вечірньому апдейті OSINT-фахівці повідомили, що росіяни окупували три населені пункти на Донеччині: Селидове, Вишневе та Зоряне.

Російські терористи також просунулись біля Новоукраїнки, в Новодмитрівці та Курахівці.