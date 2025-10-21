Військовий, який повертається з фронту, має зробити основні чекапи свого здоров'я, - лікар-кардіолог

Про це в студії Еспресо заявив кандидат медичних наук, лікар-кардіолог Артем Бедзай.

"Хочу тут, власне, акцентувати, що обов'язково військовий, який повертається з фронту, обов'язково мусить піти до лікаря і зробити основні чекапи його здоров'я. Тобто це є замір артеріального тиску, це є запис електрокардіограми, це є проведення ехокардіологічного обстеження, це є здача лабораторних показників крові", - сказав він.

Лікар наголосив, що в першу чергу треба лікувати патології, які на цей час є в тої чи іншої людини.

"Якщо, наприклад, це є гіпертонічна хвороба, обов'язковим є прийом антигіпертензивних препаратів. Якщо це є, наприклад, дисліпідемія, коли ми бачимо дуже високі рівні холестеролу в крові, то це є прийом спеціальних препаратів, які зменшують рівень холестеролу. Якщо це є, наприклад, скажімо, надмірне згущення крові, надмірні ризики тромбоутворення, то це є прийом препаратів, які зменшують густину крові та покращують реологічні властивості крові. Якщо, наприклад, це є проблеми з якимись іншими органами чи системами, які буде видно під час проходження чекапу, то це треба лікувати це захворювання", - заявив Бедзай.

Він зауважив, що вже на другому етапі вже потрібно коригувати ментальну складову військовослужбовця.