ВМС України повідомили про знищений пункт управління армії РФ на судні "Механік Погодін"

Про це повідомляє ВМС України на своїй сторінці у facebook.

"11 березня 2024 року, внаслідок успішного повітряного удару Повітряними Силами ЗС України, в районі Кінбурської коси було знищено танкер під прапором РФ "Механік Погодін", який росіяни використовували як пункт управління", - повідомили у ВМС.

2 травня 2018 року компанія VEB - Leasing OJSC (Санкт-Петербург), якій належить танкер, була внесена до санкційного списку та заарештована. Після підриву дамби Каховської ГЕС у 2023 році, танкер викинуло на територію, тимчасово контрольовану окупантами.

"Танкер "Механік Погодін" був заарештований і до літа 2023 року перебував на території Херсонського морського порту. Після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС танкер викинуло на берег Кінбурської коси, яку тимчасово контролюють росіяни", - повідомили у ВМС

Росіяни на судні розгорнули спостережний пункт для ведення розвідки. Судно використовували для завдавання ударів дронами по Херсонській області.

"Надалі тут було розгорнуто спостережний пост для ведення розвідки, а також засоби РЕБ. Судно періодично використовувалося як платформа для того, щоби завдавати ударів FPV-дронами по території Херсонської області", - повідомили у ВМС.

У ВМС зазначають, що знищення російського танкера "Механік Погодін" "не лише завадило загарбникам у реалізації їхніх планів, а й було здійснено у повній відповідності до норм Міжнародного гуманітарного права".