ВМС України повідомили про знищений пункт управління армії РФ на судні "Механік Погодін"
ВМС України розповіли про знищений танкер "Механік Погодін", який росіяни перетворили на пункт управління
Про це повідомляє ВМС України на своїй сторінці у facebook.
"11 березня 2024 року, внаслідок успішного повітряного удару Повітряними Силами ЗС України, в районі Кінбурської коси було знищено танкер під прапором РФ "Механік Погодін", який росіяни використовували як пункт управління", - повідомили у ВМС.
2 травня 2018 року компанія VEB - Leasing OJSC (Санкт-Петербург), якій належить танкер, була внесена до санкційного списку та заарештована. Після підриву дамби Каховської ГЕС у 2023 році, танкер викинуло на територію, тимчасово контрольовану окупантами.
"Танкер "Механік Погодін" був заарештований і до літа 2023 року перебував на території Херсонського морського порту. Після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС танкер викинуло на берег Кінбурської коси, яку тимчасово контролюють росіяни", - повідомили у ВМС
Росіяни на судні розгорнули спостережний пункт для ведення розвідки. Судно використовували для завдавання ударів дронами по Херсонській області.
"Надалі тут було розгорнуто спостережний пост для ведення розвідки, а також засоби РЕБ. Судно періодично використовувалося як платформа для того, щоби завдавати ударів FPV-дронами по території Херсонської області", - повідомили у ВМС.
У ВМС зазначають, що знищення російського танкера "Механік Погодін" "не лише завадило загарбникам у реалізації їхніх планів, а й було здійснено у повній відповідності до норм Міжнародного гуманітарного права".
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