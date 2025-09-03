ВМС знищили російський швидкісний катер з окупантами на борту
Військово-Морські Сили ЗСУ знищили російський швидкісний катер, на борту якого перебували окупанти
Про це інформують ВМС.
Вказано, що було знищено швидкісний катер Чорноморського флоту РФ, який намагався доставити підрозділ російських повітрянодесантних військ на Тендрівську косу. Під час операції ліквідували сімох окупантів, ще чотирьох - поранено.
- Військово-Морські Сили ЗСУ знищили катер чорноморського флоту Росії з десантом, що рухався вздовж західного узбережжя Херсонської області.
