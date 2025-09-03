Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією ВМС знищили російський швидкісний катер з окупантами на борту

ВМС знищили російський швидкісний катер з окупантами на борту

Ольга Бабишена
3 вересня, 2025 середа
07:14
Війна з Росією

Військово-Морські Сили ЗСУ знищили російський швидкісний катер, на борту якого перебували окупанти

Зміст

Про це інформують ВМС. 

Вказано, що було знищено швидкісний катер Чорноморського флоту РФ, який намагався доставити підрозділ російських повітрянодесантних військ на Тендрівську косу. Під час операції ліквідували сімох окупантів, ще чотирьох - поранено. 

  • Військово-Морські Сили ЗСУ знищили катер чорноморського флоту Росії з десантом, що рухався вздовж західного узбережжя Херсонської області.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
ВМСУ
Військові новини
Читайте також:
Автор Оксана Ліховід
1 вересня, 2025 понедiлок
У РФ залишився лише один: Defense Express про знищення радіотелескопа РТ-70 під Євпаторією
Волгоградський НПЗ
Автор Віталій Бесараб
31 серпня, 2025 неділя
"Росіяни не поспішають відновлювати знищені НПЗ": експерт Омельченко назвав причину
Іван Гаврилюк
Автор Дар'я Тарасова
28 серпня, 2025 четвер
У ракетах і БПЛА, якими РФ атакувала Україну, були системи наведення виробництва західних країн, — Гаврилюк
Київ
+14.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.59
  • EUR
    Купівля 47.91
    Продаж 48.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
3 вересня
07:34
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила 780 військових, танк і 41 артсистему
07:31
Оновлено
Росія атакує Україну дронами та ракетами: на Кіровоградщині є постраждалі й пошкоджено залізничну інфраструктуру, у низці областей лунали вибухи
07:30
Дональд Трамп
Трамп звинуватив Путіна і Кім Чен Ина у підготовці змови проти США
06:39
Літак. авіація, Польща
Польща підіймала авіацію на тлі атаки Росії на Україну
06:08
Укрзалізниця попередила про затримку понад 20 поїздів через пошкодження залізничної інфраструктури
01:05
Пресреліз
Погода з Наталкою Діденко
Наталка Діденко про підсумки літа та погоду на 3 вересня
00:54
Call of Duty: Modern Warfare II 
Розробники Call of Duty уклали угоду щодо екранізації відеогри
2025, вiвторок
2 вересня
23:22
Оновлено
Від початку доби на фронті зафіксували 122 бої: найбільше ворожих атак на Покровському напрямку
22:56
Дональд Трамп
"Побачимо, що вони зроблять": Трамп сказав, що ретельно спостерігає за діями РФ і України
22:31
Ексклюзив
Янукович Путін
Є декілька причин, чому Путін знову витягнув Януковича, - Рибачук
22:11
Оновлено
Михайло-Віктор Лемберг
Син підозрюваного у вбивстві Парубія - герой Бахмута, який вважається зниклим безвісти - мати
21:39
Ексклюзив
На фото: Олександр Хара
Нас вводять в оману, розповідаючи про гарантії безпеки, - дипломат Хара
20:53
Ексклюзив
Андрій Парубій
Росіяни працюють по тих, кого вони самі призначили в чомусь винними, - військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко про вбивства Парубія і Фаріон
20:48
Під час незаконного перетину кордону в Одеській області загинув українець, - ДПСУ
20:41
Ексклюзив
Запорізька АЕС під окупацією: плани Росатома, роль МАГАТЕ та глобальний атомний вплив Росії
20:39
Оновлено
російський диктатор Володимир Путін
Путін заявив, що нібито готовий до співпраці на ЗАЕС у тристоронньому форматі зі США та Україною. Міненерго відреагувало
20:30
Засідання Галицького райсуду Львові, обрання запобіжного заходу підозрюваному в убивстві Андрія Парубія
"Розповідь підозрюваного у вбивстві Парубія про люблячого батька — вигадка і легенда", - Микола Княжицький
20:29
Зеленський
Групи дронів РФ у нашому небі - акомпанемент заявам РФ з Китаю: Зеленський заявив, що Україна відповідатиме на удари
20:03
OPINION
Саміт у Шанхаї: Китай офіційно заговорив про заміну ООН
20:03
Поштомат "Нової пошти"
"Нова пошта" попередила про тимчасовий збій в онлайн-сервісах
19:50
Фрідріх Мерц
Мерц запропонував провести зустріч Зеленського і Путіна у Женеві
19:40
Марк Рютте
"Не будьмо наївними": Рютте заявив, що російській ракеті потрібно 5-10 хвилин, аби долетіти до Гааги
19:10
Zoom
Zoom блокував користувачів прифронтових регіонів: на запит України платформа відновила доступ для сфери освіти
19:09
Ексклюзив
ЗСУ прапор
Defense Express: Противник не виконав завдання своєї весняно-літньої наступальної кампанії
19:00
Ілля Вітюк
Бригадному генералу СБУ Вітюку оголосили підозру в незаконному збагаченні. У Службі безпеки заявляють про вибіркове правосуддя з боку НАБУ та САП
18:34
Російська дезінформація
"Ліквідували 17 військових полку "Азов" та дві американські бронемашини в районі Глущенкового": ЦПД попередив про новий фейк росіян
18:19
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Якщо ми завдамо удари по двох заводах у РФ, проблема "шахедів" буде вирішена, - авіаексперт Романенко
18:09
Огляд
Трамп на даху
Зникнення Трампа: як тиша породила хвилю чуток про смерть і хвороби. Пояснюємо
18:04
Ексклюзив
Андрій Юсов
Путін намагається виграти війну за розум українців, - Юсов
18:00
OPINION
Біг по колу. Навіщо Росії Янукович?
17:46
Ексклюзив
Валентин Наливайченко
Настав час владі та правоохоронцям оприлюднити списки РФ на ліквідацію, - Наливайченко про вбивство Андрія Парубія
17:46
Російському судді, який виносить вироки полоненим захисникам Маріуполя, СБУ заочно повідомила про підозру
17:31
Трамп і Путін
Путін міг сприйняти слова Трампа, як "зелене світло" на продовження війни проти України, - The Times
17:07
Аналітика
155-мм артилерійські снаряди
Як працює “снарядний міст” від Європи до України та що на це впливає
17:00
ППО
Під час російської атаки на Київ та область вдень 2 вересня ППО знешкодила 48 ворожих БПЛА
16:52
школярка, першокласниця
Держпрограму "Пакунок школяра" планують розширити на книги, - Мінсоцполітики
16:42
Оновлено
землетрус в Афганіснані
Кількість жертв землетрусу в Афганістані перевищила 1400 людей, ще понад 3000 поранені
16:37
Газпром
Росія підписала угоду про будівництво нового масштабного газопроводу до Китаю
16:17
Оновлено
Режисерка Ворожбит заявила, що її доньці відмовили у проживанні в гуртожитку УКУ через ЛГБТ-символіку в соцмережах. Ректор університету відреагував
16:03
Огляд
Польовий госпіталь
Інструкції лікарням у Франції щодо роботи з великою кількістю поранених та найдовший у світі підвісний міст: як країни ЄС готуються до ймовірної війни
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV