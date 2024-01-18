Внаслідок атаки по Харкову 16 січня у лікарнях перебувають 12 постраждалих, деякі - у тяжкому стані
Станом на ранок 18 січня внаслідок ракетного удару по Харкову 16 січня у лікарні все ще перебувають 12 із 17 постраждалих. Деякі з них у тяжкому стані
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що у тяжкому стані перебувають три людини. Це жінки 39 та 43 років, які знаходяться в нейрохірургічному відділенні, а також 77-річна жінка перебуває у відділенні токсикології після отруєння чадним газом.
Стан інших пацієнток лікарі розцінюють як середній та легкий. Серед ушкоджень - черепно-мозкові, уламкові ураження та перелами.
- Ввечері вівторка, 16 січня, російські терористи обстріляли Харків ракетами. Унаслідок цього є загиблий, щонайменше 17 людей поранені.
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