Внаслідок атаки по Харкову 16 січня у лікарнях перебувають 12 постраждалих, деякі - у тяжкому стані

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що у тяжкому стані перебувають три людини. Це жінки 39 та 43 років, які знаходяться в нейрохірургічному відділенні, а також 77-річна жінка перебуває у відділенні токсикології після отруєння чадним газом.

Стан інших пацієнток лікарі розцінюють як середній та легкий. Серед ушкоджень - черепно-мозкові, уламкові ураження та перелами.