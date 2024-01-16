РФ завдала ракетних ударів по центру Харкова. Є поранені, працює ДСНС
Ввечері вівторка, 16 січня, російські терористи обстріляли Харків ракетами
Про вибухи у Харкові о 21:43 повідомив мер Ігор Терехов.
"Удари по центру міста. Саме туди, де немає жодної військової інфраструктури, і саме туди, де житлова забудова", - написав Терехов о 22:03.
Голова Харківської ОВА Ігор Синєгубов заявив, що станом на 22:34 відомо про 11 постраждалих, 43-річну жінку госпіталізували у тяжкому стані. Терористи обстріляли Харків двома ракетами, попередньо - С-300.
Пошкоджені багатоповерхові будинки. На місці працюють рятувальники та медики.
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