РФ завдала ракетних ударів по центру Харкова. Є поранені, працює ДСНС

Про вибухи у Харкові о 21:43 повідомив мер Ігор Терехов.

"Удари по центру міста. Саме туди, де немає жодної військової інфраструктури, і саме туди, де житлова забудова", - написав Терехов о 22:03.

Голова Харківської ОВА Ігор Синєгубов заявив, що станом на 22:34 відомо про 11 постраждалих, 43-річну жінку госпіталізували у тяжкому стані. Терористи обстріляли Харків двома ракетами, попередньо - С-300.

Пошкоджені багатоповерхові будинки. На місці працюють рятувальники та медики.

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