Внаслідок російської агресії загинуло щонайменше 76 журналістів, - ІМІ

Про це йдеться в матеріалі ІМІ.

У березні стало відомо, що на фронті загинули чотири журналісти, які захищали Україну від російських загарбників. Медійник Петро Цурукін понад пів року вважався зниклим безвісти (про загибель стало відомо 18 березня); журналіст-розслідувач Олег Шемчук зник під Бахмутом у вересні 2022 року (про загибель стало відомо 3 квітня); про гибель комунікаційника Дмитра Сінченка стало відомо 8 березня, він зник безвісти наприкінці серпня минулого року; ексінженер телестудії на hromadske Микола Оранський загинув 22 березня під час бойового завдання під Роботиним у Запорізькій області, він був оператором БПЛА в 118 окремій механізованій бригаді.

В ІМІ інформують, минулого місяця РФ цілеспрямовано цілилась на об’єкти телевізійної інфраструктури Харківської області в ході дронових атак, а також завдала ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічних об'єктах Сумщини.

"Низка населених пунктів Сумщини перебуває без теле- і радіосигналу. Внаслідок цих обстрілів Суспільне повідомило, що в обох регіонах тимчасово відсутні сигнали його телеканалів Т2 та радіоканалів", - йдеться в матеріалі.

Також минулого місяця експерти Інституту масової інформації зафіксували 16 випадків порушень свободи слова, за 9 з яких відповідальні громадяни України.

"Це випадки побиття, погроз, обмеження доступу до публічної інформації, непрямий тиск та кібератаки", - пояснюють в ІМІ.