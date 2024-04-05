Внаслідок російської агресії загинуло щонайменше 76 журналістів, - ІМІ
Згідно з даними Інституту масової інформації, станом на 5 квітня через російську агресію проти України загинули 76 журналістів, 10 з яких - під час професійної діяльності
Про це йдеться в матеріалі ІМІ.
У березні стало відомо, що на фронті загинули чотири журналісти, які захищали Україну від російських загарбників. Медійник Петро Цурукін понад пів року вважався зниклим безвісти (про загибель стало відомо 18 березня); журналіст-розслідувач Олег Шемчук зник під Бахмутом у вересні 2022 року (про загибель стало відомо 3 квітня); про гибель комунікаційника Дмитра Сінченка стало відомо 8 березня, він зник безвісти наприкінці серпня минулого року; ексінженер телестудії на hromadske Микола Оранський загинув 22 березня під час бойового завдання під Роботиним у Запорізькій області, він був оператором БПЛА в 118 окремій механізованій бригаді.
В ІМІ інформують, минулого місяця РФ цілеспрямовано цілилась на об’єкти телевізійної інфраструктури Харківської області в ході дронових атак, а також завдала ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічних об'єктах Сумщини.
"Низка населених пунктів Сумщини перебуває без теле- і радіосигналу. Внаслідок цих обстрілів Суспільне повідомило, що в обох регіонах тимчасово відсутні сигнали його телеканалів Т2 та радіоканалів", - йдеться в матеріалі.
Також минулого місяця експерти Інституту масової інформації зафіксували 16 випадків порушень свободи слова, за 9 з яких відповідальні громадяни України.
"Це випадки побиття, погроз, обмеження доступу до публічної інформації, непрямий тиск та кібератаки", - пояснюють в ІМІ.
- 9 березня стало відомо, що на війні проти російських окупантів загинув військовослужбовець та журналіст Дмитро Сінченко. Захисник мав позивний "Перун" і був бійцем Української добровольчої армії.
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