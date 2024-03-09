На фронті загинув журналіст та військовий Дмитро Сінченко

Про це повідомила колишня дружина захисника Олена Сінченко.

"Я б не хотіла писати цей пост. Ніколи, за жодних обставин. І зараз не хочу. Але це легше, ніж говорити кожному окремо. А ще дуже складно писати про Діму в минулому часі", - йдеться у повідомленні.

За словами колишньої дружини, у Дмитра була одна велика любов - Україна. Він мріяв про її світле майбутнє та намагався робити все, щоб прийти до нього якомога швидше.

Народна депутатка Ірина Геращенко розповіла, що Дмитро зник безвісти торік 23 серпня під Бахмутом на Донеччині: "До останнього родина сподівалася, що він може бути в полоні. На жаль, підтверджено загибель".

Довідка. Дмитро Сінченко із позивним "Перун" був бійцем Української добровольчої армії з Кропивницького. Приєднався до УДА після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Він став 73 журналістом, який загинув через російську агресію.