Вночі росіяни атакували Київ дронами: уламки впали у Деснянському районі

Про це повідомили в КМВА.

"Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі. Силами та засобами ППО усі російські дрони, які загрожували Києву, були вчасно виявлені і знешкоджені на підступах до міста та на території столиці", - розповів начальник КМВА Сергій Попко.

За попередніми даними, внаслідок атаки російських дронів, зафіксовано падіння уламків в Деснянському районі столиці на територію нежитлової забудови.

"Інформації щодо критичних руйнувань, пожежі чи потерпілих не надходило", - додав Сергій Попко.