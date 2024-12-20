Вночі росіяни атакували Київ дронами: уламки впали у Деснянському районі
У ніч на 20 грудня російська окупаційна армія здійснила чергову повітряну атаку на Київ із застосуванням БПЛА. Ворожі дрони заходили на місто кількома хвилями
Про це повідомили в КМВА.
"Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі. Силами та засобами ППО усі російські дрони, які загрожували Києву, були вчасно виявлені і знешкоджені на підступах до міста та на території столиці", - розповів начальник КМВА Сергій Попко.
За попередніми даними, внаслідок атаки російських дронів, зафіксовано падіння уламків в Деснянському районі столиці на територію нежитлової забудови.
"Інформації щодо критичних руйнувань, пожежі чи потерпілих не надходило", - додав Сергій Попко.
- Вранці 20 грудня російська армія здійснила масований обстріл Херсона. Під ударом опинилися житлові будинки. Є постраждалі.
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