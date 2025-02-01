Вночі сили ППО збили 56 зі 123 російських дронів

Про це повідомили Повітряні сили.

Так, у ніч на 1 лютого російська армія запустила по Україні 165 повітряних цілей, серед яких:

7 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 (райони пусків – ТОТ АР Крим, Воронезька обл. РФ);

7 крилатих ракет "Іскандер-К" (райони пусків – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецької обл.);

8 крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3;

4 крилаті ракети "Калібр" (із носіїв з акваторії Чорного моря);

8 крилатих ракет Х-101/Х-55см зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС;

10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Воронезька обл. РФ);

2 керовані авіаційні ракети Х-31П (з акваторії Чорного моря);

123 ударних БПЛА Shahed та дронів-імітаторів різних типів (райони пусків – Курськ, Орел, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

За попередніми даними, сили ППО збили 56 російських дронів, ще 61 БПЛА не досяг цілей (локаційно втрачений).

У Повітряних силах зазначили, що частину ворожих крилатих ракет було знищено протиповітряною обороною, однак детальну інформацію наразі не оприлюднюють.

"Значна частина ракет через активну протидію Сил оборони не досягла своїх цілей. Однак є й ураження, зокрема ракетами, які заходять на ціль по балістичній траєкторії", – йдеться в повідомленні.