Ворог активніше застосовує боєприпаси з отруйною речовиною: минулої доби було зафіксовано 15 таких випадків, - ОСУВ "Таврія"
Російські окупанти почали активніше застосовувати боєприпаси з отруйною речовиною. Минулої доби, 9 березня, ворог скинув такі боєприпаси 15 разів
Про це в ефірі телемарафону повідомив глава відділу зв’язків із громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.
"Росіяни, на жаль, дедалі активніше застосовують боєприпаси з отруйною речовиною. За тиждень вони близько 50 разів скидали з безпілотників гранати з отруйною речовиною задушливо-сльозогінної дії, а тільки за минулу добу зафіксовано 15 таких скидів боєприпасів", – сказав він.
Лиховій уточнив, що майже всі такі випадки фіксувалися в смузі оборони на Запорізькому напрямку.
"Це коли ворог не може взяти наші окопи класичним ударом артилерійським або дронами, він тоді застосовує такий сльозогінний газ", - додав речник.
Лиховій також зауважив, що на Таврійський напрямок припадає майже 2/3 боєзіткнень на фронті.
- 20 лютого командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що російські війська знову почали застосовувати отруйні речовини проти українських військових на фронті.
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