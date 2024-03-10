Ворог активніше застосовує боєприпаси з отруйною речовиною: минулої доби було зафіксовано 15 таких випадків, - ОСУВ "Таврія"

Про це в ефірі телемарафону повідомив глава відділу зв’язків із громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Росіяни, на жаль, дедалі активніше застосовують боєприпаси з отруйною речовиною. За тиждень вони близько 50 разів скидали з безпілотників гранати з отруйною речовиною задушливо-сльозогінної дії, а тільки за минулу добу зафіксовано 15 таких скидів боєприпасів", – сказав він.

Лиховій уточнив, що майже всі такі випадки фіксувалися в смузі оборони на Запорізькому напрямку.

"Це коли ворог не може взяти наші окопи класичним ударом артилерійським або дронами, він тоді застосовує такий сльозогінний газ", - додав речник.

Лиховій також зауважив, що на Таврійський напрямок припадає майже 2/3 боєзіткнень на фронті.