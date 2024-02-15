Ворог готується до штурму в районі Роботиного, - депутат Запорізької облради

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"На Запорізькому напрямку ворог щодня намагається атакувати. Ці атаки не є значними, але противник націлений на захоплення цієї території. Активізувалася ворожа артилерія, авіація, окупанти скидають ФАБи. Збільшилася кількість скидів керованих авіаційних бомб, що свідчить про можливість підготовки росіян до більш ретельного наступу. Була інформація про збільшення кількості військових РФ, тобто можлива підготовка до штурму Роботинського виступу", - зауважив Лишенко.

За словами депутата Запорізької обласної ради, нові підрозділи РФ на Запорізький напрямок не прибувають.

"Ворог доукомплектовує ті підрозділи, які вже були в боях, мали втрати й були виведені на відновлення. Окупанти доукомплектовуються живою силою, технікою й боєкомплектом", - додав Лишенко.