Столтенберг заявив, що блокування США допомоги Україні вже впливає на поле бою

Про це повідомляє Le Vif.

"Ми вже бачимо вплив того факту, що Сполучені Штати не змогли прийняти рішення", - заявив пан Столтенберг, коментуючи нестачу боєприпасів українських сил.

У четвер, 15 лютого, міністри оборони країн Північноатлантичного альянсу зустрінуться в Брюсселі для підготовки саміту НАТО у Вашингтоні в липні.