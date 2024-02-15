Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією ЗСУ відбили щонайменше 40 атак ворога на Авдіївському напрямку, - Генштаб

ЗСУ відбили щонайменше 40 атак ворога на Авдіївському напрямку, - Генштаб

15 лютого, 2024 четвер
07:18
Війна з Росією 3 окрема штурмова бригада, ЗСУ

Протягом минулої доби українські бійці відбили атаки російських окупантів на 8 напрямках, найбільше - на Авдіївському

Про це 15 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили атаку ворога біля Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку в районі Тернів Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області, де противник намагався покращити тактичне положення.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 34 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Сєверного та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог понад 20 разів намагався покращити тактичне положення.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили атаку окупантів південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмових дій.

Армія РФ завдала 4 ракетних та 106 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Сьогодні зранку російські окупанти влаштували чергову масовану ракетну атаку на Україну застосувавши стратегічну авіацію. Повітряна тривога охопила усю територію країни.

Авіаційних ударів зазнали: Новосадове, Різниківка, Кузьминівка, Роздолівка, Іванівське, Нью-Йорк, Олександропіль, Новоолександрівка, Новокалинове, Очеретине, Новобахмутівка, Орлівка, Ласточкине, Костянтинівка, Водяне, Вугледар, Шевченко Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили 5 артилерійських засобів та 3 склади боєприпасів ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по 3 зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 6 районах зосередження особового складу, 5 артилерійських засобах, 3 складах боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, 3 засобах радіоелектронної боротьби противника.

  • Зранку 15 лютого в Україні була оголошена повітряна тривога: російські військові атакують ракетами, зокрема з літаків Ту-95МС. Є влучання в Запоріжжі, Львові та Полтавщині.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
Шахтарськ
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
Куп'янськ
Читайте також:
Мобілізація студентів
13 лютого, 2024 вiвторок
Законопроєкт про мобілізацію: у Раді пропонують збільшити кількість підстав для відстрочки
Путін і Лавров
14 лютого, 2024 середа
Лавров заявив, що РФ готова закінчити війну "дипломатично", але "з урахуванням реалій на землі"
F-16
13 лютого, 2024 вiвторок
У генштабі Австрії заявили, що для успішного контрнаступу Україні потрібні F-16
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.98
    Купівля 37.98
    Продаж 38.52
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
15 лютого
07:15
Анонс
Шахтар
"Шахтар" - "Марсель": де та коли дивитись матч українців у Лізі Європи
07:04
санкції проти Ірану
США ввели санкції проти закупівельної мережі, яка постачала американські технології до Ірану
06:54
Наживо
запуск ракети
Росіяни атакували ракетами Україну. У Києві, Дніпрі, Львові, Запоріжжі та в інших містах лунали вибухи
06:46
Зеленський Путін
Радники Трампа обговорювали можливість переговорів Зеленського і Путіна, - Bloomberg
06:31
москва, кремль
Кремль створює умови для можливої дестабілізації Молдови, - ISW
06:13
російські автомобільні номери
Від сьогодні у Латвії почнуть конфіскувати машини з номерами РФ
05:56
Москва. Росія. Пожежа
У центрі Москви пожежа у банку, нічному клубі та Известия Hall
05:27
армія КНДР
Порушення резолюції ООН: КНДР відправила до Росії першу групу робітників, - ЗМІ
04:59
SpaceX Falcon 9 з кораблем Crew Dragon
США запускають супутники стеження за гіперзвуковим і балістичним ракетами
04:31
Італія
В Італії спіймали найбільш розшукуваного у країні мафіозі
04:03
КНДР
РФ співпрацює з Іраном та КНДР і купує 40-річні боєприпаси, - Україна в ОБСЄ
03:35
Путін Байден
Путін заявив, що Байден більш вигідний для Росії як президент США, ніж Трамп
03:07
Московський аеропорт "Шереметьєво"
У московському аеропорту "Шереметьєво" побились два п'яні військові РФ
02:39
стрілянина в центрі Праги
В Канзас-Сіті сталася стрілянина, одна людина загинула, є поранені
01:43
десантний корабель "Цезар Куніков"
Зміна балансу безпеки у Чорному морі: у держдепі відзначили удари України по флоту РФ
01:15
Оновлено
Прапор США
Конгресменам надали доступ до розвідданих про "серйозну загрозу нацбезпеці США". За даними CNN, вона пов'язана з РФ
00:56
війна з росією нафта безпілотник
У Курській області РФ горить нафтобаза. Місцева влада говорить про атаку з боку України
00:53
Олександр Грушин (ліворуч)
Українець Грушин відмовився від спільного фото з росіянином на ЧЄ з боротьби
00:28
Німеччина
У Німеччині понад 1300 іноземців намагались отримати допомогу під виглядом біженців з України
2024, середа
14 лютого
23:57
фейк
"ЗСУ втратять Авдіївку найближчим часом, всіх собак повісять на Залужного": російські фейки і маніпуляції за 14 лютого
23:51
Чіро Іммобіле, Лаціо - Баварія
Ліга чемпіонів: "Лаціо" зупинив "Баварію", а ПСЖ переміг "Реал Сосьєдад" у 1/8 фіналу
23:38
на фото: Майк Джонсон
"Кордону гаплик - через тебе, людино": Білий дім присвятив віршовану валентинку спікеру Джонсону
23:10
Парвіз Насібов
Фільчаков та Насібов принесли Україні ще дві медалі ЧЄ з боротьби
22:51
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Окупанти після "виборів" президента РФ планують завозити на ТОТ росіян на місце українців, - Спротив
22:41
Дженнаро Гаттузо
Гаттузо визначив склад "Марселя" на матч зі "Шахтарем"
22:32
Оновлено
десантний корабель "Цезар Куніков"
"Віз вантаж з Новоросійська до Севастополя": Буданов розповів подробиці знищення російського корабля "Цезар Куніков"
22:08
фейк
"Буданов за наказом Зеленського готував замах на Макрона": роспропаганда запустила новий фейк
22:02
Каміла Конотоп
Українка Конотоп здобула золото ЧЄ з важкої атлетики
21:33
Рустем Умєров
F-16 за графіком та більше дронів: Умєров розповів про підсумки Рамштайну
21:22
Аналітика
Сергій Згурець
Які літаки та гелікоптери підсилять Повітряні сили ЗСУ, а які, навпаки, завдадуть додаткових проблем. Колонка Сергія Згурця
21:19
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Валерій Залужний
Нардеп Веніславський назвав причину звільнення Залужного
21:19
на фото: Майк Джонсон
Джонсон пояснив, чому не ставить законопроєкт із пакетом допомоги Україні на голосування у палаті представників
21:16
Йоганнес Тінгнес Бьо
Біатлон: Норвегія виграла третю поспіль гонку на ЧС, найкращий з українців - 29-й
20:57
Оновлено
дрон, БПЛА
Нідерланди, Естонія та Німеччина приєдналися до Коаліції дронів
20:28
ЗСУ
Протягом доби Сили оборони відбили близько 30 атак РФ на Авдіївському напрямку
20:26
Ексклюзив
ЗСУ, мобілізація
Для 500 тис. мобілізованих треба 3 млн платників податків, - економіст Пендзин
20:02
Огляд
переможні новини
Переможні новини 721-го дня війни: ще один "русскій воєнний корабль пішов на…", Канада виділяє $44 млн на посилення потенціалу F-16 для ЗСУ
20:01
OPINION
Лєна Чиченіна
На кого злимося? На себе злимося
19:59
Оновлено
Росіяни з С-300 вдарили по житловому будинку на Харківщині. Люди опинились під завалами, загинули двоє чоловіків
19:53
ЯПУ
Вперше у світі: Україна оголосила підозри в екоциді офіцерам РФ, які наказали бити по ядерному об'єкту
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV