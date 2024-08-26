Ворог на ТОТ Півдня України проводив рейди для виявлення дітей, які не вчаться в російських школах, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях ворог шукає дітей, яких батьки не віддали до навчання у російські школи. Представники окупаційних адміністрацій у супроводі військових об’їздили села на ТОТ півдня, під час рейдів шукали родини, де діти не пішли вчитися до захоплених шкіл", - йдеться в повідомленні.

У випадках, коли ворог виявляв дітей, яких не віддали на навчання в школи РФ, з їхніми батьками проводили "профілактичні бесіди".

Зазначено, що росіяни погрожували позбавленням батьківських прав та перевіряли телефони людей на наявність застосунку й навчання в українській школі.

"Окрему розмову з батьками проводили співробітники ФСБ", - додають у ЦНС.