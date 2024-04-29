Ворог намагається використати вікно можливостей: Згурець про ситуацію на фронті

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Треба згадати вчорашню інформацію від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, де він давав достатньо жорсткий аналіз ситуації по всій лінії фронту. Сирський говорить, що ворог має певні тактичні успіхи, згадуючи Авдіївський та Мар'їнський напрямки, а також про Харків, Куп'янськ. Основні зусилля противника зараз на двох напрямках, один із них - Покровський, де ворог намагається продовжувати бойові дії після захоплення Авдіївки. Головнокомандувач зазначив, що наші підрозділи відступили й з Бердичів, і з Семенівки, що було відомо і раніше, але показово, що військове керівництво визнало поточний стан справ. Говориться, що в бік Очеретиного загарбник сконцентрував приблизно 4 бригади, які намагаються рухатися на захід від цього селища", - прокоментував Сергій Згурець.

За його словами, 10-15% Очеретиного утримують наші військові. Але цей напрямок складний тим, що від цього населеного пункту ворог може продовжувати рух далі на захід або обрати другий напрямок, про який ми ще чітко не знаємо, чи він буде рухатися від Очеретиного на північ до Костянтинівки. Тобто все буде залежати від того, яке рішення ухвалить противник. Такі тактичні дії окупанта з одного боку демонструють виснаження сил, а з другого - спроба концентрувати зусилля у просуванні на захід від Очеретиного.

"Також Сирський згадав про Харків, розказавши, що там відбувається певне накопичення танкових та артпідрозділів армії РФ. Зазначу, що це не означає, що буде наступ на Харків, хоча я б не виключав зважити на досвід Другої світової, коли відбувалися бойові дії навколо Харкова, Богодухівсько-Білгородська операція. Тоді було достатньо небезпечне просування у бік Богодухова, тому зараз українське військове керівництво так само оцінить, чи може бути наступ у напрямку Богодухова, який розташовний між Полтавою та Харковом. Сподіваюсь, ці ризики були враховані у побудові системи оборони", - зазначив військовий експерт.

Згурець додав, що противник активізував свої дії у зоні Куп'янськ – Сватове – Кремінна, де зміг просунутися на декількох ділянках. Це спроба наступати на Куп'янськ із двох напрямків.

"Після просування ворога до Очеретиного створилася загроза удару з півночі, флангових ударів на Бердичі, що спричинило наш відхід на іншу лінію оборони. Так само на правому фланзі Очеретиного тривають бойові дії. Противник намагається використати оце вікно можливостей, яке склалося, з одного боку, піврічним затриманням військової допомоги від США, а з іншого – виснаженням наших підрозділів, бо все-таки ми довго бавилися з мобілізацією на рівні парламенту. Зараз нам треба відновити й особовий склад, і ту допомогу, яка прийшла від американських партнерів", - резюмував директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.