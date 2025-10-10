Ворог намагається знеструмити лівобережну частину України, - експерт з енергетики Ігнатьєв

Про це в ефірі Еспресо сказав енергетичний експерт Українського інституту майбутнього, голова Ради Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв.

"Наразі ворог намагається знеструмити лівобережну частину України. Минулого року влітку була подібна ситуація, коли ворог ненадовго створив локальний блекаут на Лівобережжі. І зараз також", – зазначив Ігнатьєв.

За словами голови Ради Асоціації відновлюваної енергетики, ворог не цілився в об'єкти потужної генерації, а бив по об'єктах передачі та розподілу електричної енергії. Тобто згенерувати електроенергію ми зможемо, але передати її між областями й розподілити – це вже велика проблема.

"Через це вже запроваджено аварійні графіки обмеження побутових і промислових споживачів у Києві, з перебоями працює метрополітен, є проблеми з водопостачанням. Разом із тим діють графіки погодинних відключень через дефіцит електроенергії на Сумщині та Чернігівщині, а також запроваджено графіки у Харкові й Харківській області", – зауважив Ігнатьєв.

Енергетичний експерт Українського інституту майбутнього додав, що ворог також намагався завдати ударів по об'єктах гідроенергетики.

"Наразі перекрито рух автотранспорту через греблі двох електростанцій – ДніпроГЕС і ще однієї електростанції, розташованої ближче до нижньої течії Дніпра, поблизу Києва. Також зафіксовано влучання по іншій інфраструктурі в Дніпрі та Запорізькій області. Тобто цей удар був спрямований виключно на те, щоб знеструмити Лівобережжя України", – резюмував Ігнатьєв.