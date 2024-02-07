Ворог намагається зруйнувати лінії оборони ЗСУ в Авдіївці, щоб у пробій загнати піхотні з'єднання, - військовослужбовець ЗСУ

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Путінська армія не полишає спроб захопити Авдіївку. Наразі ворог намагається пристосувати тактику і стратегію до тих викликів, з якими він стикається. Противник намагається наситити свої війська піхотою. Механізовані війська росіяни теж використовують, але дещо менше. Виглядає так, що окупанти намагаються зруйнувати наявні лінії оборони ЗСУ, щоб у будь-який пробій втягнути свої піхотні з'єднання", - пояснив Тимочко.

За словами військовослужбовця ЗСУ, ворог поспішає захопити Авдіївку, тому що Путін мусить щось зачитати на федеральних зборах перед виборами.

"Путін розраховує в промові присвятити декілька абзаців Авдіївці, що під його командуванням руське військо захопило Авдіївку. Тому, питання Авдіївки зараз гостро стоїть перед загарбниками, і в їхньому розумінні захоплення затягнулося в часі. Це впливає на знеславлення російської армії. Ворог підтягнув в Авдіївку найкращі підрозділи, залучив усі сили й ресурси, але Авдіївка тримається", - наголосив Тимочко.